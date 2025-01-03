Видео: разведчики поздравили лаишевских волонтеров из зоны СВО

Батальон разведки 9-й бригады поздравил с Новым годом благотворительный фонд Лаишевского района «Помощь СВОим». К добровольцам обратился Дмитрий Дементьев.

«Дорогие мои земляки. Вот и еще прошел год, и мы с вами плечом к плечу идем к победе. Ваши маскировочные сети, ваши супы, ваши теплые сердца согревают нас и помогают нам вершить победу. От лица командования, личного состава выражаю вам огромную благодарность. Желаем вам здоровья, счастья, мирного неба над головой. Победа будет за нами», — сказал он.

Как рассказали «Татар-информу» в БФ «Помощь СВОим», сегодня в Лаишевском районе идет очередная погрузка гуманитарной помощи. Работа фонда не прекращается и в новогодние праздники.

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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