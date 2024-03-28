Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: Перешедшему на сторону России экс-бойцу ВСУ вручили паспорт гражданина РФ
Перешедший в 2023 году на строну России экс-боец ВСУ Валерий Шевченко получил долгожданный паспорт гражданина РФ. Заветный документ ему вручил, как и обещал, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
Напомним, ранее мы уже публиковали материал, в котором рассказывали о Валерии. Тогда с него только сняли статус военнопленного, а его семью обезопасили – перевезли в Россию.
Отметим, что перейдя на российскую сторону, Шевченко обратился с просьбой к Президенту РФ Владимиру Путину о предоставлении ему гражданства РФ. Поспособствовать в этом бойцу пообещал командир спецназа «Ахмат».
«Мной было дано обещание ходатайствовать о получении Валерием Шевченко гражданства Российской Федерации. Верховный Главнокомандующий ответил на его просьбу. Сегодня я вручил Валерию паспорт Российской Федерации и поздравил с важным событием в его жизни. Служить России будем вместе!» – отметил Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»