Видео: Перешедшему на сторону России экс-бойцу ВСУ вручили паспорт гражданина РФ

Перешедший в 2023 году на строну России экс-боец ВСУ Валерий Шевченко получил долгожданный паспорт гражданина РФ. Заветный документ ему вручил, как и обещал, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Напомним, ранее мы уже публиковали материал, в котором рассказывали о Валерии. Тогда с него только сняли статус военнопленного, а его семью обезопасили – перевезли в Россию.

Отметим, что перейдя на российскую сторону, Шевченко обратился с просьбой к Президенту РФ Владимиру Путину о предоставлении ему гражданства РФ. Поспособствовать в этом бойцу пообещал командир спецназа «Ахмат».

«Мной было дано обещание ходатайствовать о получении Валерием Шевченко гражданства Российской Федерации. Верховный Главнокомандующий ответил на его просьбу. Сегодня я вручил Валерию паспорт Российской Федерации и поздравил с важным событием в его жизни. Служить России будем вместе!» – отметил Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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