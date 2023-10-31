Кадры беседы с тремя пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отказались возвращаться по обмену под влияние киевской власти, поделился в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Отметим, что у каждого из пленных своя история, при этом с одного из них уже сняли статус военнопленного, так как он пожелал вступить в ряды российских формирований. Еще один из бывших украинских военных обратился к Верховному Главнокомандующему России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище.

По словам третьего пленного, он с самого начала поддерживал новый киевский режим и даже входил в состав «Правого сектора»*. Однако, побывав на фронте, он увидел отношение командиров к личному составу и разочаровался в выбранной им ранее стороне. Теперь он призывает бывших сослуживцев прекратить братоубийство.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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*Запрещенная в России экстремистская организация