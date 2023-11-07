Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Командир спецназа «Ахмат»: перешедшие на нашу сторону солдаты ВСУ достойны доверия
Все бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшие на российскую сторону, проходят полноценную проверку, рассказал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Считаю, что доверять мы им должны», – отметил генерал.
Алаудинов напомнил, что с первых дней специальной военной операции (СВО) в составе спецназа «Ахмат» воюют украинцы по национальности, чтобы победить «фашистов, засевших в верхушке власти».
«Зачастую бывает так, что человек, который осознал суть произошедшего с ним и с его народом, более патриотично настроен, чем кто бы то ни было. Таким образом, они сами готовы навести у себя на родине порядок. Вместе с тем, есть ещё момент: население Украины, смотря на этих бойцов, тоже осознает, что нет никакой вражды с нашей стороны по отношению к украинскому народу», – написал генерал.
По его словам, нужно сделать все, чтобы пожелавшие вступить в ряды российских подразделений украинцы принимали участие в освобождении своей родины от киевской хунты.
Напомним, ранее Алаудинов опубликовал кадры с тремя пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отказались возвращаться по обмену под влияние киевской власти. Один из них перешел в ряды спецназа «Ахмат».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»