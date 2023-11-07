Апти Алаудинов

Фото: vk.com/aptialaudinov

Все бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшие на российскую сторону, проходят полноценную проверку, рассказал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Считаю, что доверять мы им должны», – отметил генерал.

Алаудинов напомнил, что с первых дней специальной военной операции (СВО) в составе спецназа «Ахмат» воюют украинцы по национальности, чтобы победить «фашистов, засевших в верхушке власти».

«Зачастую бывает так, что человек, который осознал суть произошедшего с ним и с его народом, более патриотично настроен, чем кто бы то ни было. Таким образом, они сами готовы навести у себя на родине порядок. Вместе с тем, есть ещё момент: население Украины, смотря на этих бойцов, тоже осознает, что нет никакой вражды с нашей стороны по отношению к украинскому народу», – написал генерал.

По его словам, нужно сделать все, чтобы пожелавшие вступить в ряды российских подразделений украинцы принимали участие в освобождении своей родины от киевской хунты.

Напомним, ранее Алаудинов опубликовал кадры с тремя пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отказались возвращаться по обмену под влияние киевской власти. Один из них перешел в ряды спецназа «Ахмат».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.