Видео: Минниханов присоединился к хороводу на празднике Уяв
Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Олег Николаев присоединились к традиционному хороводу на прошедшем в Нурлате чувашском празднике Уяв. Видео выложила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Хоровод тоже был!» – написала она.
Хоровод – одно из ключевых моментов праздника Уяв. Участники действа под аккомпанемент чувашской народной песни идут по часовой стрелке вокруг забитого в землю перед началом танца березового колышка.
Видео: t.me/galimovatatarstan.