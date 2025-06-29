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Общество 29 июня 2025 19:35

Видео: Минниханов присоединился к хороводу на празднике Уяв

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Видео: Минниханов присоединился к хороводу на празднике Уяв
Фото: Telegram-канал «Нурлат-информа»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Олег Николаев присоединились к традиционному хороводу на прошедшем в Нурлате чувашском празднике Уяв. Видео выложила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Хоровод тоже был!» – написала она.

Хоровод – одно из ключевых моментов праздника Уяв. Участники действа под аккомпанемент чувашской народной песни идут по часовой стрелке вокруг забитого в землю перед началом танца березового колышка.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

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#Рустам Минниханов #праздник уяв
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