Видео: Минниханов присоединился к хороводу на празднике Уяв

Фото: Telegram-канал «Нурлат-информа»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашии Олег Николаев присоединились к традиционному хороводу на прошедшем в Нурлате чувашском празднике Уяв. Видео выложила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Хоровод тоже был!» – написала она.

Хоровод – одно из ключевых моментов праздника Уяв. Участники действа под аккомпанемент чувашской народной песни идут по часовой стрелке вокруг забитого в землю перед началом танца березового колышка.

Видео: t.me/galimovatatarstan.