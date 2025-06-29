«Один из символов Татарстана»: чем удивлял гостей чувашский праздник Уяв в Нурлате

Традиционный чувашский хоровод, этносвадьба, народные игры и забавы, а также национальные костюмы и быт объединились сегодня на чувашском празднике Уяв. О том, как прошли народные гулянья с участием Рустама Минниханова и Олега Николаева и чем удивляли гостей Нурлата, – в репортаже «Татар-информа».





Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Этносвадьба и чувашское пиво

Праздник чувашской традиционной культуры Уяв прошел сегодня в городе Нурлат. Масштабное народное празднество объединило в себе как древние ритуалы и традиции народа, компактно проживающего на территории Нурлатского района, так и его современную жизнь.

Открытие праздника началось с прибытия официальной делегации во главе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. На входе почетным гостям подарили кепки с символикой праздника, а также угостили чак-чаком и традиционным чувашским пивом – сыра.

После этого руководители двух республик отправились на осмотр подворий, где была представлена традиционная чувашская кухня. К слову, эта площадка стала одной из самых полюбившихся для гостей праздника, так как здесь можно было не только продегустировать блюда и напитки, но и узнать секреты их приготовления.

«Очень вкусно, спасибо», – оценил Раис Татарстана одно из таких блюд – йава, представляющее собой многоуровневый пирог из шариков рассыпчатого теста с медом.

А одним из самых знаковых событий Уява этого года стала свадьба по старинным чувашским традициям. Рустам Минниханов поздравил молодоженов и сделал с ними памятную фотографию.

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Гостей погрузили в атмосферу уникальной культуры

На празднике можно было увидеть десятки подворий и выставок как с национальным наполнением, так и с современной «повесткой».

Так, к примеру, обширная часть площадки Уява была отдана под выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. На ней были представлены продукция для нужд специальной военной операции, производимая в Татарстане, а также стенды волонтеров Нурлатского района, отправляющих необходимые вещи бойцам СВО. Руководитель Татарстана тепло пообщался с ветеранами СВО и волонтерами.

Здесь же расположилась полевая кухня, где каждый желающий мог отведать солдатской каши и чая. Минниханов стал одним из первых, кто оценил приготовленную здесь еду.

Фото: телеграм-канал «Нурлат-информ»

На сцене, установленной по соседству, в это время проходил конкурс «Уяв пики – 2025», на котором выбирали главную красавицу праздника. Почти два десятка девушек демонстрировали гостям свои таланты в вышивке, танцах и пении. И, конечно, все они были в аутентичных народных костюмах.

Также на площадке праздника развернулись национальные игры и соревнования, выставка ретроавтомобилей и фудкорт. А на центральной сцене выступили творческие коллективы. Всего в Нурлате собралось около сотни чувашских и других этнографических ансамблей и исполнителей из разных регионов России

Зрелищным моментом праздника стал театрализованный пролог, познакомивший зрителей с чувашскими национальными традициями и обрядами, музыкой, танцами и костюмами. Гостей погрузили в атмосферу уникальной культуры и рассказали об истории и обычаях чувашского народа.

«Сохранение языков, культур и традиций было и будет нашим приоритетом»

Традиционный хоровод на празднике Уяв с каждым годом объединяет все больше людей из разных районов Татарстана, а также из других регионов России. Такими словами поприветствовал участников праздника Рустам Минниханов.

«Сохранение языков, культур и традиций народов всегда было и будет для нас приоритетом. Значительное внимание оказывается поддержке традиционных национальных праздников. В этом году уже успешно состоялись русский Каравон, татарский Сабантуй, марийский Семык, мордовский Валда Шинясь, удмуртский Гырон Быдтон. А сегодня на гостеприимной Нурлатской земле проходит Уяв», – сказал Раис Татарстана.

Фото: телеграм-канал «Нурлат-информ»

Он отметил также, что добрососедские партнерские отношения между Татарстаном и Чувашией – это прочный фундамент для многогранных взаимоотношений.

«Уяв давно стал одним из символов многонационального Татарстана. Сохраняя самобытность, мы сохраняем свою силу, переданную нам от предков. Верность семье, дружбе и Родине – это стержень нашего мировоззрения, основа нашей стабильности, процветания и верности Отчизне», – заявил Минниханов.

Он поблагодарил участников праздника за сохранение обычаев и традиций.

«В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне это приобретает особенный смысл. Сегодня мы увидели, как Нурлатский район поддерживает специальную военную операцию», – подчеркнул Раис.

Фото: телеграм-канал «Нурлат-информ»

В заключение он поблагодарил также всех организаторов народного гулянья и пожелал его участникам здоровья и красивого праздника.

Олег Николаев, в свою очередь, поблагодарил руководство Татарстана за поддержку народов, проживающих на территории республики, и создание всех условий для сохранения и развития ими своей культуры.

«Мы стараемся поступать таким же образом. Очень радуемся, когда представители каждого народа могут продемонстрировать красоту, свои отличительные особенности, а самое главное – показать глубинное единство нашего русского мира. Уверен, мы и дальше сохраним это единство, а также свою уникальную идентичность. В этом наша сила», – сказал глава Чувашии.

Хоровод, к которому присоединились Рустам Минниханов и Олег Николаев, стал завершением официальной части праздника Фото: телеграм-канал «Нурлат-информ»

Хоровод вокруг символа благого дела

После награждения руководителями двух регионов отличившихся жителей Татарстана настало время для еще одной традиции Уява – хоровода.

Этот обычай – одно из главных украшений праздника. Перед началом хоровода почтенный старец под чтение молитвы забивает в землю березовый колышек, что знаменует начало доброго и благого дела. Затем все гости и участники действа выстраиваются в огромный хоровод и идут по часовой стрелке вокруг этого колышка под аккомпанемент чувашской народной песни.

Хоровод, к которому присоединились Рустам Минниханов и Олег Николаев, и стал завершением официальной части. После него на сценах праздника начались концерты в исполнении творческих коллективов Татарстана и других регионов России.

Фото на анонсе: телеграм-канал Рустама Минниханова

Видео: телеграм-канал «Нурлат-информ»