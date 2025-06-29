Минниханов: Уяв давно стал одним из символов многонационального Татарстана

Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

Традиционный хоровод на празднике чувашской культуры Уяв с каждым годом объединяет все больше людей из разных районов Татарстана, а также других регионов России. Такими словами поприветствовал участников праздника Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сохранение языков, культур и традиций народов для нас всегда было и будет приоритетом», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он отметил, что добрососедские партнерские отношения между Татарстаном и Чувашией – это прочный фундамент для многогранных взаимоотношений.

«Уяв давно стал одним из символов многонационального Татарстана. Сохраняя самобытность, мы сохраняем свою силу, переданную нам от предков. Верность семье, дружбе и родине – это стержень нашего мировоззрения, основа нашей стабильности, процветания и верности отчизне», – заявил Минниханов.

Он поблагодарил участников праздника за сохранение обычаев и традиций. «В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне это приобретает особенный смысл. Сегодня мы увидели, как Нурлатский район поддерживает специальную военную операцию», – подчеркнул Раис.

В заключение он поблагодарил всех организаторов народного гуляния и пожелал участникам здоровья и красивого праздника.