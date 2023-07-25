Видео: командир спецназа «Ахмат» едва не погиб, обследуя подбитый танк ВСУ

Кадрами, снятыми бойцами российского спецназа «Ахмат», которым командует генерал-майор Апти Алаудинов, поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

На видео командир в составе небольшого отряда разведчиков отправился осмотреть подбитый танк ВСУ между населенными пунктами Андреевка и Клещеевка недалеко от города Бахмут (Артемовск).

Добравшись до места, российские бойцы заметили дрон-разведчик, корректирующий огонь артиллерии. Открыв огонь, спецназовцам удается отогнать «птичку» и благополучно сменить место дислокации.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения танка «Леопард», который участвовал в одной из атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские позиции. Возможно, именно эту технику отправились осмотреть спецназовцы «Ахмата».