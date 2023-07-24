Видео: Кадыров показал уничтожение «Леопарда» в ходе неудачного наступления ВСУ

Кадры уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая принимала участие в наступлении на позиции российских подразделений, опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

На сделанной с дрона записи запечатлено попадание в танк «Леопард», а также уничтожение другой техники.

«При отражении очередной из многочисленных атак противника наш FVP-расчёт показал хороший результат – несколько единиц уничтоженной бронетехники нацистов, среди которой есть и хвалёный немецкий танк "Леопард". При высоком взаимодействии с БОБРами удалось достойно встретить вражескую технику и подавить наступление на наши позиции», – прокомментировал видео Кадыров.

Он отметил, что атака врага «захлебнулась» после ответного огня подразделений РФ в зоне СВО, среди которых личный состав батальона «Юг-АХМАТ» МО РФ под руководством боевого офицера Мусы Борзиева «Зверобой».

«Расчёт FPV дронов-камикадзе батальона «Юг-АХМАТ» МО РФ удачно перенимает богатый опыт профессионалов из БОБР. Я благодарю личный состав подразделений за результативную совместную работу на этом важном направлении. Желаю удачи в дальнейших действиях по защите нашего Отечества от грязных лап укронатовских нацистов!» – отметил глава Чечни в завершении публикации.