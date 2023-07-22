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Командир «Ахмата» рассказал, чем закончилась для ВСУ попытка взять Бахмут «в клещи»
Попытка взять «в клещи» Бахмут (Артемовск) закончилась для Вооруженных сил Украины (ВСУ) огромными потерями. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«У врага сохраняются некоторые ресурсы, которые он пытается втиснуть в эту мясорубку для того, чтобы и их уничтожили. Противник изо всех сил пытается хотя бы где-нибудь и хоть какой-нибудь показать результат. Это ему не удается», – отметил Алаудинов.
Кроме того, командир «Ахмата» рассказал о падении боевого духа в некоторых подразделениях противника. «Все чаще фиксируем, что враг деморализован», – рассказал генерал.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленными украинскими солдатами, воевавшими в составе нацистского батальона «Айдар»*. Они были обезврежены бойцами спецназа «Ахмат».
*Батальон «Айдар» Вооруженных сил Украины признан террористической и экстремистской организацией
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