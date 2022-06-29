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Спорт
29 июня 2022  11:49
Артур Халилуллов

Видео: Камила Валиева и Александра Трусова обыграли ЦСКА в футбол

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и ее партнерша по сборной России Александра Трусова сыграли в футбол с игроками ЦСКА Игорем Дивеевым и Иваном Обляковым. Отрывок игры попал на видео.

Футболисты пригласили женскую сборную России по фигурному катанию в полном составе на свою тренировку и сыграли против них вдвоем.

Отметим, что фигуристки обыграли футболистов со счетом 2:1. Два гола у победителей забила Александра Трусова. До этого она попробовала свои силы в легкой атлетике. Трусова выступила в соревнованиях по прыжкам в длину.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» рассказала, как проводят лето российские фигуристки.

#Камила Валиева #александра трусова #фигурное катание #футбол
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