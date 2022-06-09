Видео: фигуристка Трусова выступила в прыжках в длину на «Неделе легкой атлетики»

Серебряная призерка зимней Олимпиды в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова испытала свои силы в прыжках в длину на Неделе легкой атлетики в «Лужниках».

Фигуристка сделала четыре попытки, а лучшим результатом стал прыжок на 4.19 м. Результат 17-летней спортсменки соответствует второму юношескому разряду в легкой атлетике и нормативу для золотого знака ГТО.

Стоит отметить, что Трусова выступала в возрастной категории до 20 лет, где ее у нее было пять соперниц.

Напомним, Александра Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.