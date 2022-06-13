Валиева на яхте, Загитова на велике: как проводят лето российские фигуристки

Межсезонье – один из немногих коротких периодов, когда фигуристы могут забыть о тренировках и сполна насладиться отдыхом. Тем более после столь тяжелого олимпийского сезона. Спортивная редакция «Татар-информа» предлагает посмотреть, как провели свой отдых лучшие фигуристы мира.

Из-за очевидных для всех причин выбор мест для отдыха в этом сезоне оказался не слишком велик. В основном, это Мальдивы и Дубай (ОАЭ), полюбившиеся фигуристам в прошлом сезоне. Кто-то успел побывать и на других курортах, а некоторые и вовсе решили посвятить свой отпуск активному отдыху.

Камила Валиева: покорила Дубай и Египет

Новая «Татарская принцесса» и олимпийская чемпионка Пекина успела за время своего отпуска побывать сразу в двух странах. Только-только Валиева приняла участие в шоу Этери Тутберидзе и получила подарок на день рождения от Президента России Владимира Путина, как через несколько дней улетела в Дубай, а чуть позже оттуда перебралась в Египет.

При этом активностей на южных куртортах у Камилы Валиевой было предостаточно: фигуристка успевала кататься на яхте и на квадроцикле, купаться в море, танцевать балет, играть в боулинг и многое другое.

Камила Валиева успела за время своего отпуска побывать сразу в двух странах – ОАЭ и Египте Фото: соцсети

Но все это было в отпуске. Cейчас Валиева уже находится в Новогорске и начинает активную фазу подготовки к старту следующего сезона, который пусть будет для уроженки Казани и не таким тяжелым, как минувший, но наверняка таким же насыщенным. К слову, уже скоро Камила примет участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», где исполнит роль главной героини, Настеньки.

Алина Загитова: от Челябинска до Мальдив

Выбор в пользу Объединенных Арабских Эмиратов сделала и другая татарская звезда женского одиночного катания, Алина Загитова.

Но для начала олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном катании решила всех удивить и посвятила старт своего отпуска двухдневному мастер-классу в Челябинске. И лишь после этого фигуристка отправилась на Мальдивы, а оттуда перебралась в Дубай. Судя по всему, активный отдых спортсменка чередовала с бассейном, катанием на качелях на берегу океана и просмотром кино под открытым небом.

На Мальдивы и в Дубай после мастер-класса в Челябинске отправилась в отпуск Алина Загитова Фото: соцсети

Сейчас Алина, так же как и Камила, заново собирает форму и готовится к старту сезона. А накануне 20-летняя фигуристка продемонстрировала себя в необычном образе, порадовав своих поклонников снимками с одной из фотосессий.

«Мои эксперименты продолжаются. Я уже показывала вам небольшой backstage со съёмки именно в этом образе, и вот наконец мне прислали фото. Очень непривычно видеть себя такой, но мне безумно нравится», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Анна Щербакова: экстремальный отдых

К слову, параллельно с Загитовой свой отпуск в Дубае проводила и олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова. Видимо, в текущем году это место стало для наших фигуристок самым популярным. Вместе с Алиной Анна попробовала себя в разных активностях. Спортсменка поддерживала уровень экстрима, исполняя почти цирковые трюки с воздушными гимнастами, а также с ветерком каталась на вейкборде.

Вместе с Загитовой свой отпуск в Дубае проводила и олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова Фото: соцсети

По признанию самой Щербаковой, подобный опыт экстремального отдыха случился у нее впервые. Но самое главное, что здесь, как и в фигурном катании, обошлось без падений и травм. Теперь можно считать, что олимпийская чемпионка покорила не только лед, но и воду.

Александра Трусова и Марк Кондратюк: романтическое путешествие

Главная пара в российском фигурном катании, Александра Трусова и Марк Кондратюк, как ни странно, первым местом своего романтического путешествия также выбрала Дубай. Оттуда фигуристы публиковали немало совместных фотографий, после чего и развеяли все сомнения касаемо их романа.

Александра Трусова и Марк Кондратюк первым местом своего романтического путешествия также выбрали Дубай Фото: телеграм-канал Александры Трусовой

Однако в отличие от партнеров по сборной новоиспеченная пара провела в Дубае не так много времени. Уже 14 мая Трусова прилетела в Кемерово для участия в шоу Евгения Плющенко вместе с Евгенией Медведевой, Аленой Косторной и Елизаветой Нугумановой.

После этого Александра и Марк отправились в Санкт-Петербург и радовали своих фанатов фотографиями уже из Северной столицы. Главное событие произошло на днях, когда Трусова приняла участие по прыжкам в длину на легкоатлетическом турнире.

Евгения Медведева: отдых со звездой Евровидения

Самой оригинальной при подборе места для отдыха оказалась Евгения Медведева. Чемпионка мира и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр-2018 провела отпуск в Болгарии со звездой Евровидения-2017 Кристианом Костовым. Доподлинно не известно, чтó связывает россиянку и болгарина, но как минимум благодаря Костову поклонники фигуристки могли хоть как-то отслеживать ее отпуск.

Евгения Медведева провела отпуск в Болгарии Фото: телеграм-канал Евгении Медведевой

Сама же Медведева пока не спешит делиться подробностями вероятного романа с Костовым, но и опровергать активного общения оба не собираются. Вполне возможно, что, вслед за Трусовой и Кондратюком, вскоре Евгения окажется следующей, кто не откроет завесы тайны своей личной жизни...