Видео: фигуристка Трусова исполнила танец в стиле стрип-пластики

Известная российская фигуристка Александра Трусова опубликовала на своем канале в Telegam видео, на котором серебряный призер Олимпиады-2022 станцевала в стиле стрип-пластики.

«Спасибо! Настя Юрасова», – выразила Трусова свою признательность тренеру по танцам.

Стрип-пластика – это танцевальный стиль с добавлением элементов, имитирующих стриптиз, который направлен на развитие гибкости и раскрепощение тела.

Напомним, что Александра Трусова расплакалась после оглашения финальных результатов на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Также она заявила, что ненавидит фигурное катание.

По итогам Олимпиады в Пекине спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о развязке турнира в женском одиночном катании.