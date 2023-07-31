Видео: экипаж вертолета Ка-52 уничтожил бронемашину ВСУ

Минобороны России опубликовало видеозапись, в которой показано, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил бронемашину ВСУ управляемой ракетой.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 воздушно-космических сил уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ. Военные специалисты называют этот вертолет воздушной крепостью. Об этом нашему корреспонденту рассказал полковник в отставке, военный эксперт Юрий Кнутов.