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Видео: экипаж вертолета Ка-52 уничтожил бронемашину ВСУ
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Минобороны России опубликовало видеозапись, в которой показано, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил бронемашину ВСУ управляемой ракетой.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 воздушно-космических сил уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ. Военные специалисты называют этот вертолет воздушной крепостью. Об этом нашему корреспонденту рассказал полковник в отставке, военный эксперт Юрий Кнутов.
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