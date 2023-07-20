Кинжалы, Аллигаторы и прочие «звери»: какое вооружение России дает результат на СВО

Российская военная техника выдерживает проверку столкновения с западными аналогами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Украина готовится к «отступу»?

Контрнаступление киевского режима забуксовало, несмотря на месяцы тщательного «пиара» в западных СМИ. «Украина внезапно бьет тревогу. Россия готовит наступление численностью 100 000 человек»: немецкое издание Bild уже анонсировало переход российских войск в атаку.

Здесь уместно еще отметить морскую блокаду портов Украины после теракта на Крымском мосту и разрушение военной инфраструктуры в Одессе и Николаеве. Успехи российского оружия – в повестке сегодняшнего дня.

Почему бурный поток самого современного вооружения НАТО не дал никакого результата к саммиту Альянса в Вильнюсе? Ответ очевиден: российская военная техника выдерживает проверку столкновения с западными аналогами. И даже более того, превосходит их по многим показателям.

К такому выводу редакция «Татар-информа», пообщавшись с экспертами. Более того, мы составили свой рейтинг пятерки лучших российских вооружений, которые поставили в тупик не только ВСУ, но и западных генералов.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» – признанный охотник за танками, на счету которого уже немало «съеденных» немецких «Леопардов» Фото: ru.wikipedia.org , CC BY-SA 4.0

«Аллигатор» – всеядный и живучий охотник на «Леопардов»

«“Аллигатор” зарекомендовал себя. Имеет очень хорошее вооружение», – заявил «Татар-информу» председатель «Союза Десантников» Татарстана Юрий Суворов.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» частый гость официальных сводок Минобороны РФ. Он одинаково хорош для разведывательных и ударных миссий. Причем способен эффективно поражать как бронированную технику, включая танки «Леопард», так и скопления живой силы. Хорош вертолет и в воздушных дуэлях. Военные специалисты называют этот вертолет воздушной крепостью. Об этом нашему корреспонденту рассказал полковник в отставке, военный эксперт Юрий Кнутов.

«Вертолет Ка-52 обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают высочайшую “живучесть”. В одном из боевых вылетов по вертолету было выпущено до 18 ракет ПЗРК, при этом вертолет остался практически невредимым. Система “Витебск” спасла вертолет и его экипаж от попадания ракет противника», – считает он.

Военные знатоки также отмечают высокую маневренность «Аллигатора». Также этот вертолет – признанный охотник за танками, на счету которого уже немало «съеденных» немецких «Леопардов».

Также известно, что российские пилоты исхитряются успешно использовать противотанковые ракеты на дистанции до 10 км, хотя, по предварительным расчетам, дальность стрельбы должна была составлять не более шести километров.

«Прорыв» появился в результате глубокой модернизации танка Т-90 Фото: ru.wikipedia.org , CC BY-SA 4.0

Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире. Чем он так хорош?

С тех пор как Россия наладила массовое производство новых танков из семейства Т-90, стало понятно, что «Прорыв» на поле боя действует гораздо эффективнее западной техники. Недавно об этом заявил Президент России Владимир Путин, назвав этот танк лучшим в мире.

«Прорыв» появился в результате глубокой модернизации танка Т-90. В этой версии есть новая башня, орудия, также проведен апгрейд двигателя и трансмиссии. Эксперты говорят, что серьезно доработали систему управления огнем и средства связи. Главная «фишка» «Прорыва» – мощная защита.

«Система динамической защиты обеспечивает базовую “живучесть”, танка, и экипаж также себя чувствует в этой машине безопасно. Этот танк действительно сейчас один из лучших в мире. СВО показала, что он превосходит “Леопарды” последней модификации “2а6”. Я думаю, что британский “Челленджер” и американские “Абрамсы” хуже, чем Т-90 “Прорыв”», – заявил Юрий Кнутов.

Сейчас на авансцену СВО начинает выходить новая модель танка – Т-14 «Армата» Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 4.0

Сейчас на авансцену СВО начинает выходить новая модель танка – Т-14 «Армата». Первые впечатления от него также самые положительные. Наши эксперты, говоря о главной изюминке танка, выделяют его способность отражать снарядные атаки. Также «Армата» может применять ракеты.

В целом об успехах «Арматы» на фронте говорить все же рано. На СВО они только начали применяться. Но в целом техника «на земле» – это главное в любом военном конфликте, сообщил «Татар-информу» президент Фонда разработки и исследований имени М. А. Гареева, генерал-майор Тимур Гареев.

«Танки, БМП, БТРы – они решают в бою. Это основа. Многое зависит от правильной эксплуатации вооружений. Допустим, “Леопарды” застряли. Люди просто должны знать и уметь пользоваться своей военной техникой», – считает он.

Именно «Кинжал» «заруинил» хваленый западный комплекс противовоздушной обороны «Пэтриот» Фото: kremlin.ru

«Кинжал» – неотразимое возмездие с небес

СВО на Украине уже невозможно представить без крылатых ракет надводного и воздушного базирования. Особняком здесь стоит гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Их на вооружении пока меньше, чем тех же «Калибров». Однако на счету гиперзвукового оружия уже имеются весьма значительные «трофеи» противника.

Так, именно «Кинжал» «заруинил» хваленый западный комплекс противовоздушной обороны «Пэтриот» (PATRIOT). Даже на Западе признают, что у них пока нет средств ПВО, способных перехватить российское гиперзвуковое оружие.

В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» эксперты отмечают высокую эффективность этих ракет против командных центров соперника. Причем даже тех, которые находятся под землей.

«С их помощью был уничтожен, например, командный пункт под землей. Причем углубленный. Погибло там, по некоторым данным, до трехсот военнослужащих украинского режима и офицеров НАТО, причем высокопоставленных. Также был уничтожен в свое время в Ивано-Франковской области склад, который строился с расчетом на ядерную войну, этот склад был полностью разрушен», – рассказал Кнутов.

«Калибр» – ракеты морского базирования. Ими в том числе стрельбу ведут и малые ракетные катера, чего нет ни в одной стране мира» Фото: mil.ru

Также большой урон ВСУ наносят «Калибры», которые производятся уже в большом количестве. Это изделие из семейства российских крылатых ракет, в частности, стало основным средством в комбинированном ударе ВС России по портам Одессы и Николаева.

«“Калибр” – ракеты морского базирования. Ими в том числе стрельбу ведут и малые ракетные катера, чего нет ни в одной стране мира. В целом наши ракеты показывают высокие результаты, хотя есть необходимость в их развитии, чем и занимается наш военно-промышленный комплекс», – считает Кнутов.

Су не стоят на месте: какие модели дают доминирование в небе

Доминацию России в воздухе по ходу СВО западные аналитики считают одной из главных проблем, с которой сталкивается Украина, затеяв заведомо проигрышную войну против России.

«“Сушки”, да, мы очень много видели, и штурмовики. Работают на донецком направлении очень эффективно», –отметил Юрий Суворов.

Превосходство ВС РФ в небе обеспечивают Су-30, Су-35 и Су-30СМ. По мнению большинства экспертов, лучший самолет – Су-35, который производится массово. Главные его плюсы – дальнобойные ракеты и использование активной фазированной решетки в прицеле.

«Этот самолет можно отнести почти к пятому поколению», – уверен Юрий Кнутов.

По мнению большинства экспертов, лучший самолет – Су-35, который производится массово Фото: mil.ru

И это еще не всё. На СВО уже долетели новейшие многоцелевые истребители пятого поколения Су-57. Этот самолет разработали как замену в российских ВКС тяжелому истребителю Су-27. Отметим, что первый серийный истребитель Су-57 российские войска получили лишь 25 декабря 2020 года. То есть их пока не так много.

Но на СВО новейшая разработка уже побывала. Об этом не говорили месяц со времени первого боевого вылета. Подробности «Татар-информу» рассказал Юрий Кнутов.

«Су-57 уже применялись в ходе спецоперации. Звено этих самолетов вышло к цели, сработало по ней и вернулось. Противник самолеты даже не обнаружил. Только через месяц тайну раскрыли – что удар по данному объекту наносили Су-57», – поведал эксперт.

«Невидимость» – главный атрибут истребителей пятого поколения. Су-57 полностью этому требованию соответствует.

Две недели назад российская система «Торнадо-С» в артиллерийской дуэли подбила «Хаймарс» Фото: mil.ru

Убийца HIMARS – «Торнадо-С»

Артиллерия играет большую роль в конфликтах между странами соседями. В рамках СВО пушки, гаубицы и так далее также играют ключевую роль.

«Надо развивать реактивные системы залпового огня. Кстати, в Великой Отечественной войне мы победили как раз благодаря таким системам», – заявил «Татар-информу» Тимур Гареев.

На определенном этапе СВО показалось, что поставка американцами реактивной системы залпового огня «Хаймарс» (HIMARS) стала неприятным сюрпризом для российских войск. Однако ВС России оперативно научились сбивать ракеты, запущенные данной установкой. А недавно выяснилось, что у России появилось оружие, которое и вовсе превосходит «Хаймарсы».

По словам наших экспертов, примерно две недели назад российская система «Торнадо-С» в артиллерийской дуэли подбила «Хаймарс». Как отметил Юрий Кнутов, главное преимущество отечественной модели в дальности залпа.

«Пока еще не в большом количестве, но уже присутствуют на поле боя новые системы “Торнадо-С”. Это вооружение на основе “Урагана”. Дальность стрельбы – 120 км, есть возможность наведения каждой ракеты на цель по принципу работы “Хаймарс”. Но американская установка имеет дальность 80 км, тогда как “Торнадо-С” – 120 км», –рассказывает эксперт.

БМП-3 значительно превосходят западные аналоги и оказывают серьезное влияние на безуспешность контрнаступления Украины Фото: mil.ru

«Винегрет»: что могут предложить ВСУ против российского оружия?

На самом деле, в распоряжении Вооруженных Cил России куда больше достойных образцов вооружений, чем пять. Мы лишь выбрали наиболее эффективные, на наш взгляд, модели. В беседах с нашими экспертами звучали и другие варианты.

Так, говорилось, что российские гаубицы МСТА, которые в целом превосходят западные аналоги, такие как немецкие PzH 2000. Конечно, же отмечалась высокая эффективность российских беспилотников, а также зенитно-ракетных комплексов Бук-М3.

«Соответственно, были использованы, в небольшом, правда, количестве, С-350 “Витязь”, которые полностью в автоматическом режиме обнаружили цели, произвели их опознавание и уничтожили. Здесь операторы фактически выполняли роль зрителей – контролировали процесс, а все остальное делали компьютеры с элементами искусственного интеллекта», – пояснил «Татар-информу» Юрий Кнутов.

Эксперты отдельно выделяют БМП-3. По мнению специалистов, эти машины значительно превосходят западные аналоги и оказывают серьезное влияние на безуспешность контрнаступления Украины.

Помимо вышеизложенного, успехи России на полях СВО связаны еще и с тем, что наша армия воюет оружием собственного производства, которое создавалось для российских солдат, и последние, конечно же, умеют им пользоваться. У киевского же режима стараниями «западных партнеров» получается некий винегрет.

«Понятно, что на Украине идет постоянная разносортица разного типа вооружений. Тем самым создаются большие проблемы. Им тяжело смешивать на поле боя западную и советскую технику. Солдатам приходится учиться на ходу. Другое дело Россия, которая использует свое вооружение», – заявил «Татар-информу» Тимур Гареев.