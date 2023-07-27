Видео: «Аллигатор» ВС РФ уничтожил очередную бронетехнику ВСУ

На видео сняли, как «Аллигатор» вооруженных сил РФ уничтожил очередную бронированную технику ВСУ.

Как сообщили в Минобороны, экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ.

Несколько дней назад Минобороны России опубликовало видеоролик, в котором была показана работа вертолета Ка-52 «Аллигатор» на Запорожском направлении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вертолет Ка-52 «Аллигатор» частый гость официальных сводок Минобороны РФ. Он одинаково хорош для разведывательных и ударных миссий.