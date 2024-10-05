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Видео: Бойцы спецназа «Ахмат» поздравили своего командира Апти Алаудинова с днем рождения
С днем рождения поздравили своего командира, генерал-майора Апти Алаудинова бойцы российского подразделения специального назначения «Ахмат». Сегодня, 5 октября, легендарному командиру исполнился 51 год.
В честь знаменательного события, командиры и бойцы отрядов спецназа смонтировали видеоролик, в котором поблагодарили командующего за его верность долгу и трепетное отношение к личному составу.
«Они подготовили видеоролик с теплыми пожеланиями, который стал настоящим сюрпризом для меня. Я очень благодарен всем за искренние слова и поддержку!», – написал в своем телеграм-канале Алаудинов.
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