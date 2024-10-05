Видео: Бойцы спецназа «Ахмат» поздравили своего командира Апти Алаудинова с днем рождения

С днем рождения поздравили своего командира, генерал-майора Апти Алаудинова бойцы российского подразделения специального назначения «Ахмат». Сегодня, 5 октября, легендарному командиру исполнился 51 год.

В честь знаменательного события, командиры и бойцы отрядов спецназа смонтировали видеоролик, в котором поблагодарили командующего за его верность долгу и трепетное отношение к личному составу.

«Они подготовили видеоролик с теплыми пожеланиями, который стал настоящим сюрпризом для меня. Я очень благодарен всем за искренние слова и поддержку!», – написал в своем телеграм-канале Алаудинов.