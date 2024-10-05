news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 5 октября 2024 12:11

Видео: Бойцы спецназа «Ахмат» поздравили своего командира Апти Алаудинова с днем рождения

Скопировать ссылку

С днем рождения поздравили своего командира, генерал-майора Апти Алаудинова бойцы российского подразделения специального назначения «Ахмат». Сегодня, 5 октября, легендарному командиру исполнился 51 год.

В честь знаменательного события, командиры и бойцы отрядов спецназа смонтировали видеоролик, в котором поблагодарили командующего за его верность долгу и трепетное отношение к личному составу.

«Они подготовили видеоролик с теплыми пожеланиями, который стал настоящим сюрпризом для меня. Я очень благодарен всем за искренние слова и поддержку!», – написал в своем телеграм-канале Алаудинов.

читайте также
Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в спецоперации
«Приказ – не погибать!»: генерал Алаудинов дал наставления бойцам спецназа «Ахмат»
#видео #СВО #Апти Алаудинов #спецназ Ахмат
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100