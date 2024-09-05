Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в спецоперации

Россия уже одержала победу в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Как я всегда говорю: в данной СВО мы уже выиграли», — выразил уверенность военачальник в видео, которое опубликовал в Telegram-канале.

«Дальше наша задача с вами — сделать всё для того, чтобы мы были одной семьей, готовой к будущим вызовам», — добавил Алаудинов.

Дело в том, что, по мнению генерала, противники России не успокоятся, так как они являются приверженцами Антихриста (Даджжаля в исламской традиции). В связи с этим он еще раз призвал граждан страны к единству.

«<...> мы с вами можем выстоять только в том случае, если мы будем вместе стоять плечом к плечу <...>», — убежден Алаудинов.

Ранее военачальник назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО, о чем сообщал «Татар-информ».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.