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Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в спецоперации
Россия уже одержала победу в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Как я всегда говорю: в данной СВО мы уже выиграли», — выразил уверенность военачальник в видео, которое опубликовал в Telegram-канале.
«Дальше наша задача с вами — сделать всё для того, чтобы мы были одной семьей, готовой к будущим вызовам», — добавил Алаудинов.
Дело в том, что, по мнению генерала, противники России не успокоятся, так как они являются приверженцами Антихриста (Даджжаля в исламской традиции). В связи с этим он еще раз призвал граждан страны к единству.
«<...> мы с вами можем выстоять только в том случае, если мы будем вместе стоять плечом к плечу <...>», — убежден Алаудинов.
Ранее военачальник назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО, о чем сообщал «Татар-информ».
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