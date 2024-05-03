«Приказ – не погибать!»: генерал Алаудинов дал наставления бойцам спецназа «Ахмат»

Несколько наставлений дал бойцам спецназа «Ахмат» на передовой командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов. Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

В первую очередь он призвал всех военнослужащих проявлять храбрость и не бросать своих боевых товарищей в беде. Кроме того, он озвучил бойцам главный свой приказ – не погибать!

«Сделайте свою работу и вернитесь домой героями. Приказ – не погибать! Приказ – вернуться домой живыми и героями!» – подчеркнул Алаудинов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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