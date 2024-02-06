Видео: бойцы «Пятнашки» штурмуют Авдеевку в память о «Микиче»

Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» ведут штурмовые действия в Авдеевке. Видео с места событий было опубликовано в телеграм-канале военкора Елены Соколовой.

«Слаженные действия всех групп. Подкачали погодные условия. Дождь, снег и туман не позволили работать на полную катушку, но результат все равно один - громим и будем громить противника», - написала Соколова.

Также она добавила, что штурм посвящен памяти «Микича» (настоящее имя Владимир Харабуа), который был одним из командиров интернациональной бригады.

Напомним, командир «Микич» погиб 20 января 2024 года, когда «Пятнашка» штурмовала позиции ВСУ в Авдеевке. Его похоронили 25 января. На прощальную церемонию с легендой пришли сотни его земляков.

Фото: скриншот видео