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Российские военкоры сообщили о гибели одного из командиров интербригады «Пятнашка»
О гибели одного из командиров интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Микич сообщили российские военкоры Елена Соколова и Павел Кукушкин. По данным журналистов, доброволец из Абхазии погиб 20 января во время штурма позиций ВСУ в Авдеевке.
«Во время штурма погиб наш брат Микич. Командир, который никогда не прятался за спинами. Всегда вел за собой. Яркий, смешной, заботливый и отзывчивый. Доброволец из Абхазии сражался как лев за донбасскую землю», – написала в своем телеграм-канале Елена Соколова.
В своей публикации Павел Кукшкин рассказал, что Микич находился на первой линии боевого соприкосновения, откуда руководил штурмовыми группами.
«Он всегда был со своими бойцами на переднем крае, с передовыми отрядами!!! Всегда стоял за своих парней и переживал за них, как за братьев и сыновей!!!» – отметил журналист.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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