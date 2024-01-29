Видео: Абхазия простилась с погибшим при штурме Авдеевки командиром «Пятнашки»

Кадры прощания с одним из командиров интернациональной бригады «Пятнашка» – Владимиром Харабуа с позывным «Микич» опубликовал в своем телеграм-канале российский военкор Павел Кукушкин.

«Настоящий Герой, который всегда был со своими бойцами на передке!!! Человек с добрым сердцем и огромной душой!!! Апсны в переводе с абхазского - Страна Души!!! Из душ таких Воинов, как «Микич» состоит эта земля!!! Мир праху твоему, Брат!!! Ты навсегда с нами, в нашей памяти!!!» – написал журналист.

Согласно опубликованным данным, похороны Владимира Харабуа прошли 25 января. Проститься с легендарным бойцом «Пятнашки» пришли несколько сотен его земляков.

Напомним, Харабуа погиб 20 января текущего года во время штурма позиций ВСУ в Авдеевке. Во время боя он находился на первой линии боевого соприкосновения, откуда руководил штурмовыми группами.