Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов исполнит новогодние желания трех детей

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов в очередной раз принял участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Вице-премьер снял с новогоднего дерева три шара, на которых записаны мечты юных татарстанцев. Так, трехлетняя Полина мечтает о подарке-сюрпризе, 12-летняя Кристина – о фигурных коньках, а 15-летний Егор – о волейбольном мяче.

«Новый год – время волшебства и исполнения желаний. Очень надеюсь, что эта акция сделает еще больше детишек счастливыми», – отметил Шайхутдинов.

«Елка желаний» – традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. В этом году ее участниками уже стали Премьер-министр России Михаил Мишустин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов исполнит мечты четырех маленьких татарстанцев.