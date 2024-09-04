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Путин рассчитывает на участие Вучича в саммите БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин передал привет Президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду на его участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом он заявил на встрече с сербским вице-премьером Александром Вулиным на полях ВЭФ-2024.
«Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани в формате БРИКС „аутрич“», – приводит слова Путина РИА Новости.
По словам Президента, приглашение Вучичу уже было направлено.
Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября 2024 года. Ранее стало известно, что Россия направила приглашения 36 иностранным лидерам.
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