Путин рассчитывает на участие Вучича в саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин передал привет Президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду на его участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом он заявил на встрече с сербским вице-премьером Александром Вулиным на полях ВЭФ-2024.

«Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани в формате БРИКС „аутрич“», – приводит слова Путина РИА Новости.

По словам Президента, приглашение Вучичу уже было направлено.

Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября 2024 года. Ранее стало известно, что Россия направила приглашения 36 иностранным лидерам.