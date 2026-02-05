Вице-премьер Савельев принял участие в работе авиационного салона НАИС

Вице-премьер РФ Виталий Савельев принял участие в работе Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС), сообщает пресс-служба Правительства России.

В ходе мероприятия Савельев посетил выставочную экспозицию, где были представлены последние разработки и достижения отечественной авиационной промышленности, а также передовые технологии, внедряемые в сфере воздушного транспорта.

В рамках НАИС вице-премьер совместно с главой Росавиации Дмитрием Ядровым принял участие в церемонии подписания трехстороннего меморандума о сотрудничестве между Государственной транспортной лизинговой компанией, S7 Group и Объединенной авиастроительной корпорацией. Документ предусматривает поставку 100 среднемагистральных самолетов Ту-214. Сертификация воздушного судна была завершена в декабре 2025 года.

Открывая пленарное заседание салона, Виталий Савельев отметил, что за последние годы авиационная отрасль продемонстрировала устойчивость и готовность к реализации новых масштабных задач. Отдельный акцент был сделан на развитии беспилотных технологий.

По его словам, в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» ведется формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей безопасное и широкое применение беспилотников в различных отраслях экономики.