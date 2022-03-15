Вице-премьер заявила, что России не грозит дефицит продуктов

Россия самостоятельно обеспечивает себя основными видами продовольствия, поэтому нет смысла закупать продукты впрок, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Не стоит подогревать искусственный спрос закупками впрок. Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», – цитирует ее ТАСС.

Она отметила, что мир не ограничивается только США и Евросоюзом и западные санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России.

«Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками. В частности, за последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз в Россию продовольственной продукции свыше 140 зарубежным предприятиям, в том числе из Турции, Индии, Китая, Республики Беларусь, Азербайджана, Киргизии, Казахстана», – рассказала вице-премьер.

Абрамченко уточнила, что речь идет в основном о поставках молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции, племенного материала и других.

Напомним, утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.