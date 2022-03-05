Вице-премьер Борисов предположил, что кризисный период в РФ может продлиться 3–5 месяцев

Кризисный период в России может продлиться от трех до пяти месяцев. Такое предположение сделал вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в интервью газете «Известия».

«Думаю, комплекс мер поможет безболезненно пройти этот период. Я надеюсь, он будет длиться не очень долго: может быть, квартал, может, четыре-пять месяцев», — заметил заместитель Председателя Правительства страны.

В качестве примера Борисов упомянул налоговые льготы на НДФЛ, увеличение доли авансирования по бюджетным обязательствам и пониженная ставка для ряда системообразующих предприятий.

По словам собеседника издания, власти страны анализируют последствия санкций и вырабатывают меры, которые будут хеджировать риски. Вместе с тем он счел введенные против России санкции достаточно серьезными.

«<…> это серьезный вызов для российской промышленности, это не нужно преуменьшать или преувеличивать. Санкции введены на высокотехнологичные поставки со стороны Запада для российских производителей», — признал вице-премьер.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.