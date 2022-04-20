Вице-премьер Борисов назвал выпуск устаревших машин временной мерой

Из-за введенных странами Запада санкций российский автопром вынужден перейти на выпуск частично устаревших моделей, но эта мера носит временный характер. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью RT.

«Конечно, они (автомобильные заводы — прим. Т-и) будут вынуждены перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, то есть тех, что проще в эксплуатации», — констатировал заместитель Председателя Правительства.

По его словам, речь может идти о переходе с автоматических на ручные коробки передач или об отказе от ряда ставших привычными сервисов.

«Но это вынужденная мера, которая серьезно не повлияет на потребительские характеристики автомобилей. И постепенно они (автопроизводители — прим. Т-и) будут возвращаться к выпуску тех моделей, производство которых сегодня уже налажено», — заверил Борисов.

В качестве положительного примера вице-премьер упомянул КАМАЗ, который будет «интенсивно завершать работу над 100-процентной локализацией производства кабины К-5». «Это флагманский сейчас проект, который практически вытеснит с рынка аналоги от Volvo и Mercedes. Практически КАМАЗ будет доминировать на рынке грузовых автомобилей», — убежден он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России из-за рестрикций, введенных после начала специальной военной операции на Украине, разрешат машины экологического класса «Евро-0». КАМАЗ уже перешел к выпуску грузовиков класса «Евро-2», но пока не имеет права их продавать.