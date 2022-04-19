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Ру Тат
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Транспорт
19 апреля 2022  05:54

В России разрешат машины экологического класса «Евро-0»

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В Правительстве РФ обсуждается возможность временного разрешения на производство двигателей устаревших классов экологической безопасности.  Вплоть до «Евро-0», утверждает «Коммерсант».

Причиной возвращения к старым стандартам стали санкции. Правила Таможенного союза предписывают продавать автомобили класса «Евро-5». Однако, из-за ограничений автоконцерны не могут выпускать соответствующие двигатели: остановлены поставки электронных блоков управления.

Газета уточняет, что поблажки будут доступны только крупным российским предприятиям. Требования распространятся на машины, выпущенные в период с 1 апреля по 31 декабря.

КАМАЗ уже перешел к выпуску грузовиков «Евро-2», но пока не имеет права их продать. 
 
В Европе, США и Японии «Евро-0» действовал до 1992 года, «Евро-1» — до 1995 года.
 

#санкции #российский автопром #камаз #экология
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