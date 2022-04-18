КАМАЗ во втором квартале планирует выпустить более 400 грузовиков поколения К4 и К5

Компания «КАМАЗ» во втором квартале продолжает выпуск магистральных грузовиков последних поколений К4 и К5, сообщила пресс-служба предприятия.

Всего за три месяца планируется произвести 346 магистральных тягачей поколения К4 и 77 – поколения К5.

«На сегодня самым популярным магистральным тягачом из спектра продукции ведущего российского производителя остаётся КАМАЗ-5490. По сведениям Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» (реализует продукцию в России – прим. Т-и), его продажи в 2021 году составили 6010 единиц, за 2022 год – 950 единиц (по состоянию на 14 апреля). Второй по популярности – КАМАЗ-54901, новый флагман поколения К5. Продажи этой модели в 2021 году и за 3,5 месяца текущего года составили 1657 и 605 единиц, соответственно», – отметила пресс-служба.

По данным департамента маркетинга, по итогам 2021 года доля КАМАЗа на российском рынке в сегменте магистральных тягачей составила 31%.

В целом, в 2021 году, с учетом экспорта, компания реализовала около 8 тыс. магистральных тягачей поколений К4 и К5. За первые месяцы 2022 года – более 1,6 тыс.

«Что касается производства автомобилей КАМАЗ-54901 в новых условиях, на данный момент идет процесс локализации импортных комплектующих, в компании определен конкретный план действий. По сведениям департамента продуктового менеджмента ПАО «КАМАЗ», уже к 2023 году появится обновленный локализованный тягач. На сегодня этот автомобиль является полноценной заменой популярному магистральному тягачу КАМАЗ-5490», – подчеркнула пресс-служба.

Компания напоминает, что грузовики К4 – КАМАЗ- 5490 предприятие начало производить в 2013 году. Новейший магистральный тягач поколения К5 – КАМАЗ-54901 был выведен на рынок в 2020 году.