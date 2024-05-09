Вице-мэр Нижнекамска о родных в тылу: «В новость о Победе сначала не поверили, плакали»

В День Победы вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина поделилась с «Татар-информом» воспоминаниями о своих родственниках, которые ковали Победу в тылу. Таким образом чиновница присоединилась к патриотической акции «Мой Герой — моя семья».

«Мои бабушка и дедушка по линии мамы из Рыбно-Слободского района, из деревни Николаевка. Они труженики тыла. В годы войны они были подростками и наравне со взрослыми выполняли всю работу в тылу», — заметила собеседница агентства.

Дедушку Александра Ивановича отправили подростком вместе со взрослыми мужчинами валить лес, бабушка Лидия Ивановна работала на полях в колхозе.

«До сих пор помню, как бабушка нам рассказывала, что в годы войны они собирали глазки от картошки, лебеду, и из этого им готовили еду. Как и многие в то время, недоедали, все запасы отправляли на фронт. Помню рассказы и о том, как все боялись, когда пролетали самолеты, сразу закрывали все окна», — рассказала Марина Камелина.

По линии отца дедушка и бабушка Марины Камелиной из этого же района, из села Гремячка. Они также в годы войны были подростками. «У бабули Вали часть братьев, как она нам рассказывала, ушли на фронт, к сожалению, не все вернулись...» — сказала заммэра.

Великую Победу тыловики встретили в поле — они работали, когда пришла радостная новость. Сначала даже не поверили, плакали, а потом всей деревней радовались окончанию войны.

«К сожалению, наших бабушек и дедушек уже нет, но до сих пор мы дорожим памятью, вспоминаем всё, о чем они нам рассказывали, и так же, как они, ждем главный праздник — со слезами на глазах!» — заключила собеседница агентства.

В Татарстане завершается онлайн-флешмоб ко Дню Победы, в рамках которого жители республики делились в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте».

К флешмобу еще можно присоединиться — для этого нужно опубликовать посты, посвященные вашим родственникам — участникам Великой Отечественной войны, военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.