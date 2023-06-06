Ветслужба Татарстана заявила об угрозе африканской чумы свиней от Ульяновской области

В граничащей с Татарстаном Ульяновской области зарегистрирована африканская чума свиней. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В последние дни в Ульяновской области сильно распространяется африканская чума свиней. Сначала официальное сообщение мы получили о том, что у индивидуального предпринимателя около 200 голов свиней пало. Потом вирус попал в дикую фауну», – рассказал спикер.

Из-за распространения инфекционного заболевания в соседнем регионе в Дрожжановском и Буинском районах республики завтра пройдут внеочередные совещания по недопущению особо опасных заболеваний, отметил Мотыгуллин. «К сожалению, угроза этого заболевания для Татарстана есть», – подчеркнул он.

Напомним, также он призвал не приобретать жертвенных животных на Курбан-байрам за пределами республики, чтобы не завезти инфекции. Всего в Татарстане для убоя жертвенных животных на Курбан-байрам организуют 55 площадок, в том числе 17 – в Казани.