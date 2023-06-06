Для убоя жертвенных животных на Курбан-байрам в Татарстане организуют 55 площадок

Для убоя жертвенных животных в Курбан-байрам в Татарстане выделено 55 официальных площадок, в том числе 17 – в Казани. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Площадки для убоя должны быть с твердым покрытием, иметь устройства для подвешивания, обеспечиваться питьевой водой. Необходимо установить контейнеры для сбора биологических отходов и емкости для органических отходов», – рассказал спикер.

Организаторы должны обеспечить утилизацию отходов и дезинфекцию мест убоя. К убою допускаются только здоровые животные, отметил Мотыгуллин.

«На всех площадках в дни праздника будут работать ветеринарно-санитарные эксперты», – подчеркнул он.

По словам замначальника управления, желающим сдать мясо социальным учреждениям специалисты проведут ветеринарно-санитарную экспертизу и оформят документы. Эти учреждения без ветеринарных справок мясо не принимают, уточнил он.

В дни празднования Курбан-байрама в прошлом году в Татарстане на официальных площадках было забито более 12,3 тыс. животных, в том числе свыше 5,8 тыс. голов в Казани.

Один из главных мусульманских праздников в этом году отмечается 28 июня.