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Для убоя жертвенных животных на Курбан-байрам в Татарстане организуют 55 площадок
Для убоя жертвенных животных в Курбан-байрам в Татарстане выделено 55 официальных площадок, в том числе 17 – в Казани. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Площадки для убоя должны быть с твердым покрытием, иметь устройства для подвешивания, обеспечиваться питьевой водой. Необходимо установить контейнеры для сбора биологических отходов и емкости для органических отходов», – рассказал спикер.
Организаторы должны обеспечить утилизацию отходов и дезинфекцию мест убоя. К убою допускаются только здоровые животные, отметил Мотыгуллин.
«На всех площадках в дни праздника будут работать ветеринарно-санитарные эксперты», – подчеркнул он.
По словам замначальника управления, желающим сдать мясо социальным учреждениям специалисты проведут ветеринарно-санитарную экспертизу и оформят документы. Эти учреждения без ветеринарных справок мясо не принимают, уточнил он.
В дни празднования Курбан-байрама в прошлом году в Татарстане на официальных площадках было забито более 12,3 тыс. животных, в том числе свыше 5,8 тыс. голов в Казани.
Один из главных мусульманских праздников в этом году отмечается 28 июня.
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