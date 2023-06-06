Татарстанцев призвали покупать жертвенных животных на Курбан-байрам только в республике

Ветслужба Татарстана призвала приобретать жертвенных животных на Курбан-байрам в республике. Это позволит защититься от завоза инфекций из других регионов, заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы призываем жертвенных животных приобретать в Татарстане. Таким образом, защитим регион от заноса инфекционных заболеваний и поддержим своих жителей, которые занимаются разведением овец», – сказал спикер.

По его словам, в последние годы в Татарстане поголовье овец идет на увеличение. На данный момент имеется около 300 тыс. голов. «Для внутренней потребности республики овец в достаточном количестве. По опыту прошлых лет знаем, что завезенные овцы не лучше наших местных пород», – заверил Мотыгуллин.

Он подчеркнул, что на сегодня в других регионах России, особенно там, где занимаются разведением овец, отмечается сложная ситуация по инфекционным болезням животных. Так, неблагополучными по ящуру овец являются 10 регионов, вакцинация проводится в 31 субъекте страны. По бруцеллезу мелкого рогатого скота неблагополучны 36 регионов, вакцинация ведется в 16 субъектах. По оспе овец и коз неблагополучны 10 регионов, вакцинацию против этой болезни проводят 29 субъектов.

«Ввоз овец из этих регионов в Татарстан запрещен. Наша республика благополучна по данным заболеваниям, поэтому вакцинация не проводится. Если даже регионы благополучны, но проводят вакцинацию, ввоз животных в республику оттуда также запрещен. Во время карантина у животных отбираются пробы. Если животные вакцинированы, то вакцинный штамм лаборатория покажет как заболевание», – уточнил замначальника управления.

Он добавил, что этими инфекционными заболеваниями болеют не только животные, но и люди. Более того, бруцеллез практически неизлечим. В 1970-е годы ящур и бруцеллез были выявлены в республике. В те годы бруцеллезом заболели многие ветеринарные врачи и животноводы.

В прошлом году в Курбан-байрам из Казани было вывезено около 60 тонн биологических отходов, продезинфицировано почти 10 тыс. кв. метров. Установку контейнеров и вывоз биологических отходов ежегодно бесплатно осуществляет завод «Сария».

Один из главных мусульманских праздников в этом году отмечается 28 июня. В Татарстане для убоя жертвенных животных на Курбан-байрам организуют 55 площадок, в том числе 17 – в Казани.