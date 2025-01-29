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Общество 29 января 2025 21:52

Ветеринары рассказали, какие прививки надо делать собакам

Прививки от бешенства, от парвовирусной инфекции, от инфекционного гепатита лептоспироза и от чумы нужно делать щенкам. Такой совет дали ветеринары, пишет «Радио 1».

По словам специалистов, первый раз собаку вакцинируют в возрасте от 8 до 12 недель, потом следует ревакцинация.

Ветеринары отметили, что первые 8 недель жизни у щенков сохраняется иммунитет, который они получили от мамы. Как следствие, ранняя вакцинация может быть неэффективной.

Также следует соблюдать график вакцинации. Чтобы разработать индивидуальный план прививок для щенка, лучше обратиться к специалисту.

Ранее ветеринары рассказали, как защитить домашних животных от клещей.

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#прививки #животные #ветеринар
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