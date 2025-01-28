Ветеринары рассказали, как защитить домашних животных от клещей

Чтобы защитить домашних животных от клещей во время прогулок, нужно использовать спецпрепараты (капли или таблетки), которые можно купить в зоомагазинах. Также следует осматривать питомца после гуляний (за ушами, под хвостом и между пальцами), пишет «Радио 1» со ссылкой на Минсельхоз Мособласти.

Если клещ все-таки присосался к животному, то лучше быстрее вытащить его при помощи пинцета. Также нужно наблюдать за состоянием питомца: при появлении лихорадки, слабости и других изменений в поведении обратитесь к ветеринару.

Отмечается, что из-за резкого потепления (в ряде регионов этой зимой температура поднималась до +4 градусов) возникает риск роста активности клещей. А эти «кровососущие» являются переносчиками опасных заболеваний (например, боррелиоз и эрлихиоз).

Причем, как сообщают ветеринары, в Московской области уже выросло количество обращений по поводу попадания клеща на животного.