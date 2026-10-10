Ветеринар Шеляков предупредил о последствиях поцелуев с домашними кошками

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Привычка целовать домашних кошек грозит заражением опасными инфекциями и паразитами, особенно если иммунитет у человека слаб. Об этом рассказал ветеринар Михаил Шеляков, пишет издание «Абзац».

Специалист уточнил, что поцелуи в нос или ухо кота не будут представлять опасности, если владелец вовремя прививает питомца и регулярно проводит обработку против паразитов.

В противном случае хозяин животного рискует столкнуться с гельминтами, стригущим лишаем или кокковыми инфекциями, подчеркнул врач.

Впрочем, одного попадания микроба на кожу недостаточно: для развития патологии требуется целый комплекс факторов, включающий сниженную сопротивляемость организма и повреждение покровов.

«Есть группы заболеваний, общие для кошек и людей: паразитарные, вирусные, грибковые и бактериальные. Например, глисты могут быть общими», – добавил Шеляков.

Ветеринар констатировал, что даже кошачьи блохи представляют угрозу, так как они являются переносчиками яиц гельминтов (однако жить на теле человека данные паразиты не способны из-за неподходящей температуры).

«Целоваться с кошками можно, соблюдая гигиену и осторожность», – резюмировал эксперт.

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