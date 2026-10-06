Бешеная кошка напала на двух человек в Тукаевском районе Татарстана

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Агрессивная кошка напала на женщину и охранника в двух поселках Тукаевского района Татарстана. После лабораторного подтверждения бешенства в населенных пунктах Новый и Калмаш может быть введен карантин на 60 дней. Об этом сообщил главный ветеринарный врач района Ленар Хайбуллин, передают «Вести Камаза».

По предварительным данным, сначала животное набросилось на женщину в поселке Калмаш. Затем кошка переместилась в соседний поселок Новый, где напала на охранника. Мужчине удалось поймать животное.

Специалисты исследовали взятые у кошки пробы и подтвердили наличие вируса бешенства. Сейчас ветеринарные службы проводят экстренную вакцинацию восприимчивых к заболеванию животных в личных подсобных и фермерских хозяйствах, а также на предприятиях района.

В случае введения карантина на территории двух поселков будут действовать ограничения. В частности, запретят ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных, проведение ярмарок и выставок, а также допуск посторонних в очаг заболевания.

Владельцы животных должны будут предоставлять их ветеринарам для осмотра при первых подозрениях на заболевание. Укусивших животных необходимо изолировать на период наблюдения, а профилактические прививки проводить своевременно.