Человеку, укушенному собакой или кошкой на улице, следует как можно скорее промыть рану проточной водой с мылом. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Крыма Дмитрий Норманский в эфире телеканала «Крым 24».

При этом затем надо в обязательном порядке обратиться в медицинское учреждение, подчеркнул специалист.

В апреле текущего, 2026 года в Татарстане утвердили порядок введения экстраординарной ситуации из-за бездомных животных. Были сформулированы два критерия отнесения ситуации к экстраординарной: установление карантина для предотвращения распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных и «причинение животным без владельца смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека».

Позднее, в июле, Государственный Совет РТ принял закон, согласно которому после отлова бездомных животных следует помещать не в приюты, а в пункты временного содержания.