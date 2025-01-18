Минниханов поручил обеспечить присвоение фронтовикам статуса почетных граждан

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководителям муниципалитетов Татарстана следует обеспечить принятие на ближайших заседаниях представительных органов решений о наделении фронтовиков — участников Великой Отечественной войны званиями почетных граждан.

Такое поручение дал Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис РТ также напомнил, что Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» поддержал соответствующую инициативу Министерства обороны РФ. По его словам, сейчас в Татарстане насчитывается 150 фронтовиков.

«Мы знаем, что каждый день мы теряем наших уважаемых ветеранов. Поэтому <...> февралем все эти решения должны быть приняты», — подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к руководителю своей администрации Асгату Сафарову.

Вспомнил руководитель республики и о том, что на заседании оргкомитета «Победа» Путин сообщил о решении выплатить фронтовикам и их вдовам, малолетним узникам концлагарей по 80 тыс. рублей, труженикам тыла и представителям ряда других категорий ветеранов — по 55 тыс. рублей.

На этом фоне Раис Татарстана поручил подготовить и провести заседание республиканского оргкомитета, обеспечить совместно с органами местного самоуправления проведение всех мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на самом высоком уровне.

«Сегодня, когда мы находимся в такой ситуации (речь идет о продолжающейся специальной военной операции — прим. Т-и), я думаю, что память о [Великой Отечественной] войне, память тех людей, кто защищал наше Отечество, трудовой героизм — всё это должно быть озвучено и показано», — добавил Рустам Минниханов.