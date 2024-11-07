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СВО 7 ноября 2024 23:15

Ветераны из Актаныша передали средства для закупки бронежилетов бойцам СВО

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Ветераны из Актаныша передали средства для закупки бронежилетов бойцам СВО
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ветераны военных общественных организаций Актанышского района Татарстана присоединились к благотворительной акции.

На этот раз активисты оказали поддержку участникам специальной военной операции, передав 37,8 тыс. рублей в официальный Фонд помощи «Мы вместе». Эти средства будут использованы для закупки бронежилетов по просьбе земляков.

Кроме того, ветераны внесли значительный вклад в подготовку партии груза, который был ранее отправлен из Актанышского района на фронт. Денежная помощь составила 33 тыс. рублей. Также в очередной груз вошел электрогенератор на сумму 28 тыс. рублей, предназначенный для 1232-го мотострелкового полка.

Ветераны призывают другие общественные организации района присоединиться к процессу оказания помощи и внести свой вклад в поддержку земляков.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

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#спецоперация
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