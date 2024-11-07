Ветераны из Актаныша передали средства для закупки бронежилетов бойцам СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ветераны военных общественных организаций Актанышского района Татарстана присоединились к благотворительной акции.

На этот раз активисты оказали поддержку участникам специальной военной операции, передав 37,8 тыс. рублей в официальный Фонд помощи «Мы вместе». Эти средства будут использованы для закупки бронежилетов по просьбе земляков.

Кроме того, ветераны внесли значительный вклад в подготовку партии груза, который был ранее отправлен из Актанышского района на фронт. Денежная помощь составила 33 тыс. рублей. Также в очередной груз вошел электрогенератор на сумму 28 тыс. рублей, предназначенный для 1232-го мотострелкового полка.

Ветераны призывают другие общественные организации района присоединиться к процессу оказания помощи и внести свой вклад в поддержку земляков.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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