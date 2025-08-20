Ветеран войны в Афганистане и отец Героя России: «В Татарстане фронту помогают все!»

Альберт Сафиуллин воевал в Афганскую войну, награжден медалью «За отвагу». Он с супругой воспитал пятерых сыновей, один из которых стал Героем России на СВО. Сегодня Сафиуллин – член Общественного совета при программе «Батырлар». О семье и долге он рассказал главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж».





Альберт Сафиуллин: «Где бы я ни находился, всегда старался вести себя соответственно своим убеждениям»

«Выражать патриотизм необходимо не только словами, но и поступками»

Альберт Рафаилевич и Лилия Дамировна Сафиуллины – родители пятерых сыновей. Их второй сын Айнур – кадровый офицер, участник СВО, Герой России, дважды кавалер ордена Мужества. Даже в самых сложных сражениях ему удавалось не потерять ни одного своего бойца – ни один боец под его командованием не погиб, обходились лишь легкими ранениями. И это при том, что он и его бойцы проявляют настоящие чудеса выдержки и мужества, нещадно бьют врага и освобождают все новые и новые населенные пункты.

В армию Айнур пошел по стопам своего отца, после срочной службы поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил с золотой медалью в 2020 году. «Золотую Звезду» ему присвоили за подвиг, совершенный в начале 2022 года. Тогда перед командиром штурмового отряда Айнуром Сафиуллиным поставили задачу по взятию населенного пункта. На подготовку дали полторы недели. За это время он сосредоточился на организации личного состава, средствах связи, тактике действий, первой медицинской помощи и разработал план обмана противника.

Группа отвлечения создала шум в одном направлении, а основные силы беспрепятственно проникли в тыл. Перед боем командира ранило осколком, но он продолжил руководить операцией, даже не перевязав рану. Им удалось выполнить задачу, захватить пленных и иностранное вооружение. За этот подвиг 19 декабря 2023 года Президент России Владимир Путин наградил его «Золотой Звездой» Героя России.

– Альберт Рафаилевич, как опыт воина-афганца повлиял на ваше понимание воинского долга, особенно глядя на сына?

– Когда я окончил школу, то попытался поступить в военное училище, но мне не удалось набрать нужное количество баллов. Нас военкомат направил на обучение в ДОСААФ. Шесть месяцев мы там обучались, один из преподавателей – участник Великой Отечественной войны – преподавал нам теорию и рассказывал истории, которые с ним происходили на войне, а воевал он танкистом. Уже тогда у меня складывалось понимание того, что существует определенная жизнь, в которой необходимо быть активным участником.

После того как я закончил обучение в ДОСААФ, вместе с 40 сокурсниками мы попали в город Термез под Ташкентом. Там прошли курс молодого бойца и уже как солдаты срочной службы убыли в Афганистан. Именно в те годы сложилась моя жизненная позиция: «Ты рожден не для того, чтобы просто проживать, а для того, чтобы совершить что-то, что могло бы положительно повлиять и на твою жизнь, и на жизнь твоего окружения».

Когда я вернулся в мирную жизнь, у меня появилась новая установка: «Раз ты вернулся, то тебе необходимо жить определенной жизнью – проявлять патриотизм в отношении страны, в которой ты живешь, помогать людям, если есть возможность. Говорить об этом и выражать это своими поступками».

И где бы я ни находился, всегда старался вести себя соответственно своим убеждениям.

«Благодаря Раису Татарстана у нас оказывается серьезная поддержка участникам СВО»

– Получив медаль «За отвагу» там, вы сейчас активно помогаете бойцам здесь. Что стало главным импульсом, главной мотивацией лично для вас включиться в сбор и отправку гуманитарной помощи на передовую СВО?

– Одно вытекает из другого. Когда мы попали в Термез, у нас были сержанты, которые побывали в Афганистане. Они вернулись оттуда по разным причинам – у кого-то были ранения, у кого-то появились болезни, они вернулись в СССР дослуживать. От них я услышал такое выражение: «Ты здесь за себя и за того парня». И это выражение я вспоминал на протяжении всей службы.

Когда я вернулся в мирную жизнь, у меня было такое состояние, которое психотерапевты называют «проживать жизнь выжившего». То есть я как бы жил и за себя, и за тех, кто погиб. Я знаю, что наши ребята, которые находятся на передовой, проживают такую же жизнь – служат там за себя и за товарищей.

У меня даже мыслей о том, что помогать им не нужно, не было. Я не понимаю тех людей, которые не помогают нашим бойцам. Я знаю, что даже один рубль или тысяча рублей могут сыграть очень важную роль в сборе гуманитарной помощи.

– Как вы считаете, насколько помощь, которая сегодня оказывается, достаточна? Мы видим, что в республике ведется большая работа по оказанию помощи и тем, кто находится в зоне СВО, и тем, кто вернулся и адаптируется к мирной жизни. Делается очень много, но достаточно ли?

– Судя по тому, как отправляется еженедельная гуманитарная помощь, работа в республике ведется очень серьезная. Во-многом это благодаря Раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Особенно в отношении поставок и приобретения необходимого оборудования, материалов, продуктов питания. Помогает не только республика и предприятия, я знаю много людей, которые объединяются в группы и помогают нескольким подразделениям. Идет очень серьезная работа. Даже, например, мои знакомые охотники отправляют на СВО свои ружья, генераторы и многое другое.

Тем, кто возвращается с СВО, необходимо адаптироваться. Есть ребята, которые вернулись с определенными увечьями, болезнями, и сейчас они проходят реабилитацию. На мой взгляд, после их реабилитации нужно помочь им адаптироваться к работе на каком-нибудь производстве.

Недавно я стал изучать вопросы инклюзивного трудоустройства, инклюзивной социализации. Есть специалисты, которые уже стали профессионалами в этой сфере – они трудоустраивают инвалидов, подбирают определенные условия труда для них. Есть возможность обустроить рабочие места на предприятиях для людей с ограниченными возможностями, чтобы человек мог спокойно подойти к своему рабочему месту.

Мне хочется двигаться в этом направлении и помогать решать проблемы людей с проблемами со здоровьем.

Наблюдал за прозрачностью и честностью подбора кандидатов для программы «Батырлар»

– Альберт Рафаилевич, вы в Совете программы «Батырлар» с момента ее основания. Как строится работа Совета и какова ваша задача в работе этой структуры, учитывая ваш уникальный опыт и «афганскую» закалку?

– С самого начала этой программы меня включили в Общественный совет, моей задачей было следить за прозрачностью и честностью подбора кандидатов в программу. Меня приглашали на собеседования участников с психологом и другими специалистами. Мы никак не влияли на процесс, а просто морально их поддерживали, давали советы.

Сейчас уже запущен новый модуль программы «Батырлар» – четвертый, как мне кажется – самый ответственный. У нас победителями программы стали 95 человек, из них 45 участвуют в этом четвертом модуле и проходят программу обучения. Сейчас им необходимо впитывать все эти знания, которые им будут давать специалисты по госуправлению, госполитике, экономике, финансам. Я видел на встрече с Раисом РТ в конце июля этих ребят, у них действительно горят глаза.

Для тех ребят, которые не смогли пройти в финал «Батырлар», я думаю, будет реализована еще какая-то программа. «Батырлар» – это действительно нужная, продуманная программа, ее реализация дает участникам определенный толчок в развитии. Они обучаются со специалистами высшего уровня. Ребята говорят, что дальше все зависит от того, как они будут трудиться.

– Недавно в Казани завершился первый в истории чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» для участников СВО, проведенный по поручению Президента. Как вы оцениваете значимость этих профессиональных соревнований?

– Для человека всегда было важным, чтобы в нем была потребность, как и в результатах его труда. Для ребят-игроков, которые участвовали в чемпионате, он имеет важное значение. Они смогли показать силу духа, проявить веру в себя и показать, что они могут добиваться больших результатов.

Им важно проявлять себя, показывать свою значимость, понимать, что они не забыты, не потеряны. Для них устраивают программы, запускают новые производственные процессы. Участие в подобных соревнованиях дает определенный стимул не только участникам СВО, но и всем окружающим.

Президент России Владимир Путин наградил Айнура Сафиуллина «Золотой Звездой» Героя России

«Сын стал для меня примером твердости характера. Раньше я его учил, теперь учусь у него»

– Ваш сын Айнур – Герой России. И, конечно, он бы не стал ни военным, ни Героем России, если бы в него не был заложен стержень в семье и не были привиты определенные ценности. Что вы об этом думаете?

– У нас в семье каждый ребенок получал необходимую любовь. В моей супруге заложено – дарить любовь детям. Эта любовь передается им с молоком матери. Я, как отец, был строгим и проявлял любовь по-своему. Лиля же всегда относилась к ним с нежностью. В нашей семье всегда была благоприятная атмосфера: с одной стороны – строгий отец, с другой стороны – нежная мама. В воспитании все было сбалансировано.

У нас пятеро детей, для нас каждый ребенок – особенный, у каждого были свои интересы, свои игрушки. У Айнура всегда были военные игрушки – пистолеты, автоматы, машинки, всякие там транспортеры. Он всегда интересовался моими наградами, я никогда их не прятал. Он все пытался примерить мою парадную форму.

Мы им читали книги, где герои всегда побеждают зло. Мы пытались привить им то, что каждый человек рождается с каким-то определенным предназначением в жизни. Думаю, всё, что мы делали в плане воспитания, сыграло свою роль. У него было много примеров: роль мамы дома, роль отца, который служил в армии. Мне кажется, Айнур, как и я когда-то, решил служить в армии, чтобы доказать, что он – мужчина.

«Мне кажется, Айнур, как и я когда-то, решил служить в армии, чтобы доказать, что он – мужчина» Фото: rais.tatarstan.ru

– Когда вы видите его боевой путь, какие его качества и поступки вызывают у вас, как у отца, наибольшее удовлетворение, гордость?

– Айнур всегда был великодушным человеком. Когда дети были в юношеском возрасте, мы с ними ходили в походы. Когда они подросли, сами стали ходить группами. Я знаю, что Айнур однажды спас парня, который тонул. Он – беспристрастный, бескорыстный, никогда не держит обиды на людей, у него в характере это заложено.

А ведь дети тоже учат своих родителей, и я учусь у него твердости характера. Он никогда не проявляет негативные эмоции. На его лице вообще невозможно увидеть негативные эмоции. Может быть, конечно, внутри что-то происходит, а снаружи незаметно. Эти черты его характера я стараюсь выработать у себя, чтобы быть более сдержанным и более мягким.

– Как человек с опытом участия в боевых действиях, что бы вы посоветовали молодым людям, которые выбирают себе в качестве профессии и жизненного пути военную службу?

– Молодым людям советую заниматься спортом, научиться быть дисциплинированными, ответственными, ставить задачи и достигать их. Трудиться нужно над собой, труд – это важная вещь в нашей жизни. Подытожить ответ на этот вопрос я бы хотел четверостишием из стихотворения Василия Горобца: «Патриотизм лишь в сердце зарождается, от гордости за Родину свою, где жизнь народа все же улучшается, когда я грудью за нее стою...»