Один из награжденных накануне званием Героя России оказался уроженцем Казани

Среди награжденных накануне высоким званием Героя России оказался уроженец Казани Айнур Сафиуллин. «Татар-информ» сообщал, что после заседания коллегии Минобороны Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» девяти Героям России – участникам специальной военной операции (СВО).

Как стало известно «Татар-информу», Айнур Сафиуллин участвовал в освобождении населенного пункта вместе со штурмовым отрядом. Он со своими бойцами более трех часов сдерживал контратаку противника и выполнил все поставленные задачи без потерь личного состава.

В результате наступательных действий было уничтожено более двух взводов живой силы противника, взяты в плен восемь националистов, захвачены образцы противотанкового ракетного комплекса иностранного вооружения типа Javelin и NLAW.

«Я сам ветеран боевых действий в Афганистане, я видел эти ситуации на фронте, но там, конечно, похлеще. Я рад за сына, уважаю его, как человека и командира», – рассказал агентству отец Айнура Сафиуллина, Альберт.