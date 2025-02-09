Герой России Айнур Сафиуллин: «Я выбрал путь офицера и буду идти им до конца»

Айнур Сафиуллин – гордость родной Казани. Герой России, дважды кавалер ордена Мужества отважно сражается в самых тяжелых боях в зоне СВО. Даже в самых сложных сражениях ему удавалось не потерять ни одного своего бойца. О том, как управлять своим страхом, о детских письмах и вере в победу он рассказал «Татар-информу».





Айнур Сафиуллин: «Момент, когда Президент вешал мне на грудь “Золотую Звезду”, остался в памяти невероятным событием»

Фото: kremlin.ru

За полторы недели подготовил солдат и обманул противника

Герой России Айнур Сафиуллин с первых дней сражается за Родину на СВО. Под его командованием не погиб ни один боец – обходились лишь легкими ранениями. И это при том, что он и его бойцы проявляют настоящие чудеса выдержки и мужества, нещадно бьют врага и освобождают все новые и новые населенные пункты.

После окончания школы он пошел в армию. Его отец – ветеран боевых действий, будучи солдатом-срочником, воевал под Кандагаром, сын еще в юном возрасте решил, что пойдет по его стопам. После армии он поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, которое окончил с золотой медалью в 2020 году.

Затем его распределили на службу на Дальний Восток. Через два года началась СВО и с первых ее дней Айнур выполняет свой долг в зоне боевых действий.

Сейчас ему 29 лет, служит в должности майора и носит высокое звание Героя России. Является дважды кавалером ордена Мужества.

«Золотую звезду» ему присвоили за подвиг, совершенный в начале 2022 года. Тогда перед командиром штурмового отряда Айнуром Сафиуллиным поставили задачу по взятию населенного пункта. На подготовку дали полторы недели. За это время он сосредоточился на организации личного состава, средствах связи, тактике действий и первой медицинской помощи и разработал план обмана противника.

Группа отвлечения создала шум в одном направлении, а основные силы беспрепятственно проникли в тыл. Перед боем командира ранило осколком, но он даже не перевязался, продолжил руководить операцией. Им удалось выполнить задачу, захватить пленных и иностранное вооружение.

За этот подвиг 19 декабря 2023 года Президент России Владимир Путин наградил его «Золотой Звездой» Героя России.

«Я действовал на адреналине. Уже потом, когда мы взяли населенный пункт, у меня закончились силы»

Герой подробно рассказал о том сражении. Вспоминает он об этом спокойно, буднично, словно для него это было совершенно обычное дело.

«Была задача по штурму населенного пункта. На подготовку нам дали немного времени, всего полторы недели. Это очень мало, но мы успели подготовить личный состав и все, что касается средств связи, тактики действий и первой медицинской помощи», – рассказал Айнур.

Айнур Сафиуллин вместе с товарищем оценили все возможные риски и продумали план, как обмануть врага.

«Мы решили попробовать скрытно выйти к противнику, и у нас получилось. У нас была группа отвлечения с моим доблестным комбатом Тигром. Они начали отвлекать противника, а мы просто зашли к ним в тыл. Так нам удалось продвинуться до середины населенного пункта, а потом мы его взяли. Получилось захватить иностранное вооружение, взять пленных. Мы держали позиции примерно часов шесть-семь, пока не пришла подмога», – говорит он.

Раненный осколком перед боем Айнур не обратил внимания на рану. Только часа через два к нему начало приходить осознание того, что происходит.

«Я действовал на адреналине. Уже потом, когда мы взяли населенный пункт, у меня закончились силы. Мы закрепились и просто держались в течении 6-7 часов до подхода резервов», – вспоминает майор.

Для любого командира большая награда, если в бою не потерял ни одного бойца, считает Сафиуллин Фото: © предоставлено Айнуром Сафиуллиным

«Это кровь и пот моего подразделения, моих боевых друзей»

В том бою Айнур Сафиуллин не потерял ни одного своего бойца.

«Это удивительно при такой интенсивности боев, но у бойцов были только мелкие ранения. Для меня это было большим чудом. Для любого командира это большая награда. Наша задача – вывести всех: тебе дали на задачу 50 человек – 50 должны вернуться. Тебе ведь их доверило государство, они смотрят на тебя, верят тебе – поэтому они должны остаться живы», – говорит он.

О том, что его представили к награде, Айнур узнал в госпитале.

«Мне сказали, что меня представили к награде. Конечно, меня такая радость накрыла, но я сначала не верил, думал, что это что-то невероятное. Я всегда говорю, что это звание не мое, оно общее – его заслужило все мое подразделение, все мои ребята, которые погибли, которые до сих пор воюют. Кто-то уволился по здоровью, но это все те, кто шел со мной плечом к плечу, проливали кровь вместе. Друг другу мы латали раны, оказывали первую помощь. Это кровь и пот моего подразделения, моих боевых друзей», – отмечает он.

Герой, вспоминая церемонию награждения, говорит, что это было очень волнительно.

«Момент, когда Президент вешал мне на грудь “Золотую Звезду”, остался в памяти невероятным событием. В тот день мне моментами казалось, что я сплю, – вот стоит Президент, мы разговариваем, пьем шампанское. Мне удалось поговорить с ним минуты три, он спросил, на каком направлении я сейчас воюю, немного поспрашивал обо мне. Наше общение длилось не долго, но это дало мне сильную веру», – поделился Айнур Сафиуллин.

Айнур поделился, что, глядя на отца и его медали, всегда тоже стремился получить награду, чтобы быть как папа. В республике Героя и его близких встречал Раис Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

«Я выбрал путь быть офицером и буду следовать ему до конца»

После награждения новоиспеченному Герою России дали отпуск, он поехал домой.

«Мне очень понравилось, как меня в родном городе встретили, в Татарстане. С Рустамом Нургалиевичем имел честь общаться, с Асгатом Ахметовичем. Было очень трогательно, что меня здесь помнят и знают. Конечно, это большая гордость – это звание необходимо нести достойно и не терять свой авторитет», – считает он.

Через неделю Айнур уже вернулся к своим бойцам в зону СВО.

«Новый год я уже отмечал со своим подразделением. Почему я вернулся? Другого пути просто не вижу. Если я это начал, должен это закончить. И я считаю, что у каждого свой путь. Я выбрал путь быть офицером и следую ему до конца», – рассказывает Герой.

Признается, что большую роль в его жизни сыграло то, как его воспитали родители.

«Очень важно то, какое воспитание дала семья. Я из многодетной семьи, и это о многом говорит. Я второй по старшинству брат. На правах старшего я чувствовал ответственность за младших. Ну и отец с матерью у меня довольно требовательные. Потом я стал командиром и точно так же был ответственным за своих подчиненных», – говорит он.

Айнур поделился, что, глядя на отца и его медали, тоже стремился получить награду, чтобы быть как папа. Получилось даже лучше, чем мечтал.

«Первая волна мобилизованных были такие молодцы, настоящие мужики» Фото: © предоставлено Айнуром Сафиуллиным

«Многие из них были первый раз в бою, но они умели слушать и выполнять команды»

«На Дальнем Востоке я был командиром разведывательного взвода, мне очень нравилось командовать. Мы с моими разведчиками участвовали во многих учениях, были в том числе на Цуголе. Перед СВО я был назначен командиром мотострелковой роты, потом меня назначили заместителем командира батальона, на этой должности я был не долго. Ранило второго команбата, и меня назначили на его место», – рассказал о своем пути Герой РФ.

Первый свой орден Мужества он получил за бой в Киевской области.

«Я шел в головной поход со своим подразделением, и внезапно мы наткнулись на вражескую колонну. Это было неожиданно и для нас, и для противника. Но я успел первым сообразить, что делать. У нас завязался бой, из которого мы вышли победителями. На мое удивление, не было ни одной потери, только один контуженный солдат был. Вот так я получил свой первый орден», – поделился Айнур.

Второй орден Мужества он получил за бой под Херсоном.

«Тогда мне впервые дали мобилизованных солдат, а на следующий день с ними у нас уже был бой. Я вам честно скажу – первая волна мобилизованных были такие молодцы, настоящие мужики. Многие из них были первый раз в бою, но они умели слушать и выполнять команды. На нас шла колонна, и мы ее уничтожили. Взяли только троих пленных. Что примечательно: что в первом, что во втором бою у меня были “зеленые” солдаты. Когда бойцы чувствуют вкус победы, в последующем им это очень сильно помогает, это очень сильно мотивирует. И в этом бою мобилизованные почувствовали вкус победы, они увидели, что это такое, и потом они составили костяк подразделения», – говорит Герой РФ.

«Мне очень интересен Рокоссовский, я практически все его труды перечитал» Фото: rmbs-ufa.ru

«Я был не готов к потерям, но они случались»

Мотивирует Айнура и пример известных полководцев. Он старается много читать, изучать биографии знаменитых людей.

«Мне очень интересен Рокоссовский, например, я практически все его труды перечитал. У меня своя библиотека есть, там собрана практически вся современная военная литература – и о Великой Отечественной, и о Первой мировой войне. Я читаю, изучаю в Сети информацию, смотрю, кто и как воюет, аккумулирую эти знания и применяю в бою», – поделился он.

Большой объем накопленных знаний и опыт помогали Герою в боях, но без потерь все равно не обошлось.

«Я был не готов к потерям, но они случались. Это очень давит, но потом я научился с этим справляться. За мою службу было много тяжелых ситуаций. Несколько раз приходило осознание, что из этого боя я уже не выберусь. Я был в окружении, но успешно отбивал атаку. Трудные деньки бывали, потом уже вспоминаешь об этом с улыбкой», – уверен Айнур.

Страх – одна из основных преград, которые мешают в бою. К этому у него сформировалось особое отношение.

«Вы знаете, страх всегда есть. Это же в человеке заложено. Вопрос в том, как ты его преодолеваешь. Если ты научился управлять своим страхом, то выполнять боевые задачи гораздо проще – действуешь хладнокровно, спокойно. И нужно всегда помнить, что на тебя смотрят подчиненные. На войне ты им заменяешь и отца, и мать, и наставника. Я всегда считал, что не могу даже подать намека на слабость», – говорит он.

Выручала Айнура Сафиуллина в том числе и смекалка.

«Я расскажу вам один случай. Это был так называемый Шервудский лес. У нас заканчивался провиант, мы доедали последний паек, а наши не могли к нам пробиться. И вот мы сидим, обсуждаем, что будем делать. Ну, посидели, покумекали и нашли решение. Пока противник спал, мы пошли и забрали у них провиант. Этого нам хватило еще на три дня», – вспоминает он.

«Если кто-то думает, что его это не коснется то, что происходит на СВО, он ошибается очень сильно» Стоп-кадр видео

«Письма детей очень поднимают боевой дух»

Айнур говорит, что гуманитарная помощь от простого населения очень выручает и одновременно очень поддерживает морально.

«Бывает, бабушки передают носки, банку меда или еще что-то. Это очень греет душу, особенно если еще записку положат. Есть другая гуманитарная помощь – это техника какая-то, коптеры, тепловизоры и так далее. Это вообще всегда нужно», – отметил майор.

Герой говорит, что любое внимание в их адрес они очень ценят.

«Нам присылают письма дети. Когда я читаю их, говорю: “Вот видите, у них там не только голые вечеринки в голове! Молодежь за нас!” Эти письма очень поднимают боевой дух. Находясь на войне, мы все равно так или иначе оторваны от информации. До нас только иногда доходят какие-то новости. Смотришь иногда, что люди творят, наши соотечественники, и думаешь: “Мы что, вот за них, за эти голые вечеринки воюем?” А когда письма от детей получаешь, читаешь, как они за нас переживают, понимаешь, что воюешь за это поколение, которое верит в нас и ждет с победой», – говорит он.

Айнур Сафиуллин говорит тем, кто думает подписать контракт и отправиться на СВО, – нужно отбросить все сомнения и наконец решиться.

«Если ты туда пошел из корыстных целей, то, скорее всего, ты подведешь всех. Но бывает и так – человек идет ради денег, но потом видит, что там происходит, и меняет свою мотивацию. Бывает по-разному, но я дам совет: нужно идти, нужно воевать, нужно защищать свой народ, свою землю, свою честь. И если кто-то думает, что его не коснется то, что происходит на СВО, он ошибается очень сильно. В мире обстановка все больше накаляется, поэтому надо мобилизовать все свои силы и быть готовым к любому ходу событий. ‘’Хочешь мира – готовься к войне’’ – есть такое выражение», – уверен Айнур Сафиуллин.

Отвечая на последний вопрос, Герой России сначала задумался, потом улыбнулся:

«Мне снится наша победа, я верю в нашу полную победу. Мы ее приближаем, и я ее очень жду», – сказал Айнур Сафиуллин.