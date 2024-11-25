Ветеран СВО про тяжелый бой школьникам Татарстана: «Артиллерия работала, дроны летали»

На фото: Мулла (слева), Чип (в кепке) / Фото предоставлено Яной Вальдю

Защитник Отечества с позывным Чип рассказал юным жителям Тукаевского района РТ про тяжелый бой, в котором получил ранение. Сейчас он демобилизован.

«5 января 2024 года бой серьезный был, шел долго. Я был в штурмовом направлении. Нас осыпали, стреляли, и артиллерия работала, и дроны летали. Я получил серьезное ранение», — поделился боец воспоминаниями.

Фото предоставлено Яной Вальдю

Участники специальной военной операции встретились со школьниками Тукаевского района. Встреча прошла в молодежном центре в поселке Совхоз «Татарстан». Ребята показали, как собирают и разбирает автоматы, оказывают первую медпомощь, также они подготовили творческие номера и многое другое.

Еще один гость встречи — военнослужащий с позывным Мулла. За ленточкой он находится два года, попал туда по частичной мобилизации. По его словам, бойцы чувствуют поддержку с тыла, а это придает им сил, поэтому защитники Отечества в Победе уверены.

Фото предоставлено Яной Вальдю

«Боевой дух всегда присутствует. Победа будет за нами», — убежден военный.

Сейчас боец находится в краткосрочном отпуске. Его приезда с нетерпением ждали все сельчане Тукаевского района.

«Два раза в отпуск приезжал. Вот это уже второй отпуск. Очень ждала его, не только я — всей семьей ждали, все соседи, все подружки — все ждали его. Наконец-то приехал», — рассказала мама военнослужащего Хания.

Фото предоставлено Яной Вальдю

Военный комиссар Комсомольского и Тукаевского районов Дамир Валиев сообщил, что защитников Отчества становится больше. Они приезжают и из других регионов.

«Медицинскую комиссию они проходят в течение одного дня. Оформление документов еще один день. На третий день человек уже у нас готов к убытию, к прохождению службы на СВО именно на те полигоны, при которых они будут готовиться к дальнейшей службе», — рассказал он.

Медкомиссию они проходят в поликлинике Челнов. Есть специалисты, которые занимаются оформлением документов.

Фото предоставлено Яной Вальдю

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