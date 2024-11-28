Ветеран Крапик о службе на СВО: «Три гранаты для боя, одна для себя, если в плен возьмут»

Ильнар из села Утяшкино Новошешминского района был мобилизован на СВО в октябре 2022 года. Сегодня боец комиссован. Он поделился воспоминаниями о передовой, рассказал о взаимовыручке боевых товарищей и отважности российских воинов.

До мобилизации Ильнар работал на «Нижнекамскнефтехиме» машинистом технологических насосов, затем по той же специальности на «ТАИФ». По первому образованию Ильнар — учитель физики и информатики, окончил Елабужский пединститут.

«Срочку» проходил в спецназе ГРУ, но после демобилизации решил пойти в рабочую специальность. Осваивал профессию машиниста и днем, и ночью: работал и учился.

Когда мобилизовали, взял позывной Крапик от выражения «краповый берет» — особый знак отличия войск правопорядка, спецназа.

Когда прибыл на СВО, охранял границу под Угледаром. В первые же сутки попали под ночной обстрел.

«По утрам нас начали возить на боевые посты. И в это самое время повадился на нас охотиться танк ВСУ. Только выезжаем, танк тут же бил прямой наводкой, и так полтора часа. Стоял в 10 километрах, но снаряд быстро прилетал — за 3 секунды. Кошмарил ежедневно нас без передышки, потом к нам прислали спецназ», — рассказал он.

Среди спецназовцев Ильнар с теплом вспоминает птурщика Кузьмича. Тот бывалый солдат, на войнах 17 лет, прошел Сирию, Ливию, Абхазию, другие горячие точки. Вот этот Кузьмич танк и ликвидировал.

«И после сверху с ПТУРа Кузьмич ловил всю возможную вражескую технику и расстреливал. Я ему помогал, подтаскивал ракеты, везде ходил за ним. Глыба-человек. Бесстрашный. Ничего не боялся», — поделился воспоминаниями ветеран СВО.

Бойцы взвода Ильнара жили в подземных блиндажах, которые сами и строили, а если на задании находились несколько суток, то зимой спали прямо на снегу.

В ноябре 2023 года Ильнара перевели в штурмовой батальон. Он пробыл в нем три недели. Три раза ходил в атаку с автоматом, гранаты закреплял на груди. «Три для боя, одна для себя, если в плен попытаются взять», — объяснил военный.

Выезжали на задачу на легкобронированном военном транспорте. В третьем бою попали под очень сильный массированный обстрел. Выйти из него удалось только четверым. По словам Ильнара, выбирались они очень долго. Сам Ильнар был ранен. В этом бою он потерял правую руку.

В полевом медсанбате ему остановили кровь, зашили рану, затем с другими ранеными погрузили в автобус и отправили в госпиталь в Ростов. С тех пор Ильнар 9 месяцев лечится в госпиталях.

Сейчас он комиссован по ранению и уже два месяца работает в Нижнекамском военкомате. Для трудоустройства таких военнослужащих Министерство обороны предлагает обучиться на офицера и затем — работу в любом военкомате страны на выбор. Ильнар прошел обучение в Санкт-Петербурге и выбрал Нижнекамский военкомат.

Служит в звании лейтенанта в должности старшего эксперта-специалиста. В штате два сотрудника: он и военком.

Сейчас Ильнару требуется реампутация руки. Это реконструктивная хирургическая операция, которая применяется при подготовке к протезированию. Она необходима для устранения пороков культи, препятствующих протезированию.

Бойцу изготовили в Германии бионический протез стоимостью в 3,5 млн рублей. Данное устройство «шевелится» под воздействием сокращения мышц, и у него есть датчики сенсорного типа. Обещали, что протез будет сделан с адаптацией к особенностям ранения.

Протез изготовили быстро, за несколько месяцев, но Ильнар не смог его носить. Он тяжелый, но в то же время — мягкий.

«Допустим, дверь с ним открыть невозможно. Лопату держать с бионическим не получается», — отметил он.

Ильнару хотелось бы более жесткий протез с насадками. К примеру, под лопату, чтобы он мог помогать матери в Утяшкино, к которой он ездит каждый день.

«Ложку держать — другая рука есть, а если лопату, то одной рукой не получится», — говорит Ильнар.

Он рассказал и о своей работе в военкомате. К счастью, от природы Ильнар левша, хотя в школе его переучили и на правшу. Сейчас природные способности левой руки ему пригодились: писать, печатать на компьютере. Ильнар рассказал, что в его задачу входит агитация будущих контрактников с рассказом о своем опыте на СВО.

«Иногда в день приходит 1-2 человека, когда сразу 8. Оформляем, почти все они направляются в штурмовые батальоны», — поделился ветеран.

Ильнар ездил отмечаться в свою основную часть, которая базируется в Дальневосточном военном округе. Там ему сказали, что представление на награду в Москву отправили: «Будет. Жди. Ты человека с поля боя спас».

Ильнар не женат, но мечтает встретить свою единственную. Конечно, какие его годы — ему всего 38 лет. Себя он считает человеком психологически устойчивым. Еще он — человек неунывающий. Говорит, что у него все нормально. Купил машину хорошую, хочет приобрести квартиру-«двушку». Но признался, что немного стесняется ходить по улице. Говорит, что многие обращают внимание на его недуг.

«Миллионер, но без руки, — улыбается он. — Но с другой стороны, живой вернулся».

В конце беседы Ильнар скромно попросил: «Обо мне много не пишите, какой уж я герой?».

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой