«Вести из дома»: нурлатцы отправили бойцам СВО газеты и сладости

С очередным гуманитарным грузом, собранным жителями Нурлатского района, филиал АО «Татмедиа» отправил землякам и районную газету на трех языках.

Коллектив «Нурлат-информа» убежден, что для бойцов на фронте даже маленькая весточка с родины – долгожданное событие. Они интересуются, что происходит в районе, какими заботами живут земляки, каких успехов добились.

На днях коллектив собрал для бойцов необычные посылки: в коробки аккуратно упаковали все номера «районки» начиная со второго полугодия, положили сладкие гостинцы.

«Пусть сладости поднимают боевой дух наших земляков, а газеты несут им тепло родного дома, привет от нурлатцев», — озвучили общие пожелания сотрудники редакции Екатерина Габсаликова, Гульнара Абдуллина и Лейсан Миннегулова.

«Газету „Дуслык“, „Дружба“, „Туслах“ в количестве 40 экземпляров по инициативе главы района Дамира Ишкинеева выписал исполком района. И вот сегодня вместе волонтерами мы отправляем первую партию районки. Газета для воина — это частичка малой родины, — отметила и.о. главного редактора-руководителя «Нурлат-информа» Сирень Самерханова. — Эту благотворительную акцию, реализуемую при поддержке руководства района, мы назвали „Вести из дома“, чтобы вместе с районной газетой бойцы получали добрые известия о своих земляках, родных и близких».

К сбору гуманитарной помощи активно подключается все население района.

«Благодарю всех, кто помогал финансово, внес свой вклад в общее дело. Всю собранную гумпомощь и, конечно же, районную газету мы доставим нашим воинам. Победа будет за нами», — отметил перед поездкой руководитель Нурлатской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов Ришат Сафиуллин.

С такой же теплотой и заботой коллектив подготовит для земляков и новые номера газеты. В следующем году к благотворительной акции может присоединиться каждый нурлатец, выписав районную газету участникам специальной военной операции.

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