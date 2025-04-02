Весенних призывников из Татарстана начнут отправлять в войска с 10 апреля

Призывников из Татарстана начнут отправлять в войска со сборных пунктов с 10 апреля. Об этом «Татар-информу» рассказал военный комиссар Татарстана, полковник Юрий Беляев.

«Начало отправок призывников со сборного пункта Республики Татарстан спланировано с 10 апреля 2025 года. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», – уточнил Беляев.

Военный комиссар республики отметил, что оповещать призывников по-прежнему будут повестками в бумажном виде, рассылать их им заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания или вручать им лично.

В апреле – июле планируется призвать и направить из Татарстана для прохождения военной службы более 3,5 тысячи человек.

Указ о проведении весеннего призыва 31 марта подписал Президент РФ Владимир Путин. Кампания стартует 1 апреля и продлится по 15 июля. В ряды российской армии планируется набрать 160 тыс. солдат. Подробнее о весеннем призыве читайте в материале «Татар-информа».