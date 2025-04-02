Военный комиссар Татарстана: «Весенний призыв пройдет в Год защитника Отечества»

1 апреля 2025 года начался весенний призыв граждан на военную службу, который продлится до 15 июля 2025 года. Каковы особенности весеннего призыва на военную службу? Может ли призывник выбрать военную специальность или часть, в которой будет служить? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил военный комиссар Татарстана, полковник Юрий Беляев.





Военный комиссар Татарстана полковник Юрий Беляев

Фото: prav.tatarstan.ru

«Проходящие военную службу по призыву в зону СВО и в новые регионы привлекаться не будут»

Весенний призыв будет проходить в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который Президентом Российской Федерации объявлен Годом защитника Отечества.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2025 года №187 призыв на военную службу будет осуществляться в апреле – июле 2025 года. Республика Татарстан не исключение – призывные мероприятия уже идут и будут осуществляться с 1 апреля по 15 июля 2025 года.

Начало отправок призывников со сборного пункта Республики Татарстан спланировано с 10 апреля 2025 года. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.

Представителем Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации было акцентировано внимание: «Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания».

«Из Татарстана в весенний призыв наберут 3,5 тысячи человек»

В апреле – июле планируется призвать и направить из Татарстана для прохождения военной службы более 3,5 тысячи человек.

– Юрий Михайлович, расскажите, каковы особенности весеннего призыва на военную службу.

– Оповещать призывников по-прежнему будут повестками в бумажном виде, рассылать их им заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания или вручать им лично.

Все призывники будут переодеваться во всесезонный комплект полевого обмундирования, так называемое ВКПО.

– Проводится ли работа в республике по отбору в научные роты?

– В республике продолжается работа по комплектованию научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации выпускниками высших учебных заведений. Это штатные подразделения Вооруженных Сил, предназначенные для выполнения конкретных научно-прикладных задач по заказу и в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Задачей военнослужащих, проходящих военную службу в научных ротах, является проведение актуальных военно-научных исследований.

Представителями научных рот в вузах республики отобрано чуть более 30 человек.

– Как быть призывникам, которые стремятся попасть в какие-то определенные войска? Может быть, им не стоит дожидаться повестки, а самостоятельно прибыть в военный комиссариат?

– Молодым людям необходимо являться в военные комиссариаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме завершить мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе пройти медицинское обследование в целях вынесения обоснованного заключения о годности к военной службе.

Напомню, что граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу и годные по состоянию здоровья, на медицинское освидетельствование вызываться не будут. Они будут приглашены только на призывную комиссию для предоставления соответствующей отсрочки.

Что касается возможности выбора призывником войск, где бы он хотел служить, то решение о направлении в виды и рода войск призывной комиссией принимается с учетом потребности войск, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, уровня его образования, имеющейся у него подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.

Для каждого вида, рода войск предъявляются свои требования к прохождению военной службы. К пожеланиям призывников при принятии такого решения призывные комиссии также прислушиваются.

Треть призывников, как правило, направляется в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они направляются в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники

Граждане, имеющие детей, больных и пожилого возраста родителей, направляются для прохождения службы в воинские части, дислоцирующиеся вблизи места жительства, в пределах установленных норм призыва граждан на военную службу.

«Заявления на альтернативную службу подали порядка 30 человек»

​– Не секрет, что служба сегодняшних призывников напрямую связана с эксплуатацией и обслуживанием современной военной техники и высокотехнологичного оборудования, которые невозможны без специальной подготовки. Можно ли освоить военную специальность до призыва?

​– Да такая подготовка существует, и осуществляется она в образовательных организациях ДОСААФ Республики Татарстан по направлению военного комиссариата. Пройти ее могут граждане, подлежащие призыву на военную службу. Традиционно наиболее востребованными были и остаются специальности водительского профиля. На сегодняшний день и в экономическом комплексе республики водительские специальности являются дефицитными, а молодые люди, имеющие подготовку по ним, а тем более опыт, закрепленный в период прохождения военной службы, по возвращении домой будут востребованы, смогут рассчитывать на достойную, высокооплачиваемую работу.

Значительный вклад в работу с призывниками и их родителями вносит Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан во главе с Сарией Сабурской, которая совместно с Военным комиссариатом Республики Татарстан принимает активное участие во многих мероприятиях, связанных с призывом на военную службу.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Татарстане традиционно планирует сопровождение воинских команд в целях ознакомления с условиями прохождения военной службы и бытом наших военнослужащих.

– А есть ли среди татарстанских призывников те, кто выбрал альтернативную гражданскую службу?

– В период подготовки к весеннему призыву 2025 года около 30 человек подали заявления на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Призывные комиссии заявления рассмотрели и приняли соответствующие заключения о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. В период весеннего призыва эти ребята будут направлены к местам прохождения альтернативной гражданской службы – это, как правило, медицинские организации, а также организации социального обеспечения. Соответствующее задание по направлению к местам прохождения альтернативной службы от Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации поступило.

В Военкомате РТ работает горячая линия для ответов на вопросы призывников и их родителей

– Юрий Михайлович, в завершение нашей беседы напомните призывникам и их родителям, где они могут найти более подробную информацию о призыве.

– Она размещена на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации. В разделе «Призывникам» есть полезная информация про призыв граждан на военную службу.

Раздел «Научные роты» содержит требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в этих подразделениях. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора.

Благодаря разделу «Контакты» (подраздел «Для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Кроме того, на официальном сайте интернет-портала Республики Татарстан создан и функционирует информационный раздел «Военный комиссариат Республики Татарстан».

– Есть ли у них возможность задать волнующий вопрос напрямую, а не посредством обращений, электронной приемной или через сайт? Будет ли в этот раз организована работа прямой телефонной линии, ставшей уже традиционной?

– На интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат Республики Татарстан» на период призыва будет функционировать подраздел «Горячая линия». В нем указаны все телефоны горячей линии, в том числе и телефоны военных комиссариатов в районах. Звонки принимаются ежедневно в рабочее время. Прием звонков в Военном комиссариате Республики Татарстан также происходит ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени.

Фотографии предоставлены Военным комиссариатом РТ